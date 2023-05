Aiempina vuosina kesäkahvila Kumpua pyörittäneet yrittäjät eivät aio jatkaa päivittäistä kahvilatoimintaa kasvitieteellisellä puutarhalla.

Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan kesäkahvila on toiminut kartanon tiloissa.

Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan kesäkahvilan jatko on toistaiseksi hämärän peitossa.

Aiempina vuosina suosittua kesäkahvila Kumpua pyörittäneet yrittäjät eivät aio jatkaa puutarhalla päivittäistä kahvilatoimintaa.

Kahvilayrittäjä Roni Järvinen kertoo, että jatkamishaluja olisi yrittäjien puolelta löytynyt. Hänen mukaansa puutarhaa pyörittävä Helsingin yliopiston alainen Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus) oli kuitenkin ilmoittanut yrittäjille yllättäen joulukuussa, ettei yhteistyötä heidän kanssaan enää jatketa.

Perusteeksi oli Järvisen mukaan annettu, etteivät Kumpulan kartanon tilat enää sovellu keittolounasta tarjoavan kahvilan käyttöön.

”Rahaa remonttiin ei löytynyt, mutta mielestämme olisimme siitä huolimatta pystyneet jatkamaan keittolounaiden tarjoamista”, Järvinen sanoo.

Kun ilmoitus yhteistyön päättämisestä joulukuussa tuli, ryhtyivät yrittäjät myymään toiminnassa käytettyjä tavaroita ja kertoivat sosiaalisessa mediassa kahvilan tarun päättyneen.

Järvisen mukaan yrittäjillä on vuokrasopimus voimassa heinäkuun loppuun asti. He ovatkin käyneet Helsingin yliopiston tilapalveluiden kanssa keskusteluja siitä, voitaisiinko puutarhalla tehdä kesällä esimerkiksi pop up -tyyppistä kahvilatoimintaa.

Kesän lähestyessä Luomus kuitenkin on Järvisen mukaan antanut asiakkaiden ymmärtää, että kahvila olisikin aukeamassa normaalisti.

”Asiakkaat ovat olleet tästä hämmentyneitä ja itse olemme vähintään yhtä hämmentyneitä, sillä mitään suunnitelmia ei ole lyöty lukkoon”, Järvinen sanoo.

Helsingin yliopiston toimitilajohtaja Teppo Salmikiven yrittäjät voivat edelleen halutessaan pitää kahvilaa auki heinäkuun loppuun saakka.

Hänen mukaansa tämä olisi ”toivottavaa” mutta vuokrasopimuksessa sitä ei edellytetä.

”Varsinainen kahvilan pito ja aukioloajoista tiedottaminen ovat näiden yrittäjien käsissä. En osaa sanoa, onko puutarhalla suunnitelmissa jotain korvaavaa toimintoa, jos yrittäjät päättävät pitää kahvilaa kiinni”, Salmikivi sanoo.

Salmikiven mukaan Kummun yrittäjien määräaikaista palvelusopimusta puutarhan kanssa ei loppuvuodesta jatkettu, jolloin myös tiloja koskeva vuokrasopimus päätettiin purkaa.

Palvelusopimuksen purun taustalla oli hänen mukaansa muun muassa se, että nykyiset tilat eivät sovellu ruuan valmistamiseen.

”Kahvilaa siellä on pystynyt pitämään, mutta valmistuskeittiö on ihan eritasoinen juttu ja vaatisi remonttia.”