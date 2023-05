Helsinkiläinen Liisa Paakkanen on yrittänyt kevään aikana selvittää, missä hänen syksyllä huollettavaksi viemänsä 60-luvun kirjoituskone on.

Helsingin Alppilassa sijainnut Konttorikonehuolto Veikko Tiainen on kaikessa hiljaisuudessa lopettanut toimintansa kevään aikana.

Kun tätä juttua alettiin kirjoittaa keskiviikkona aamupäivällä, useat asiakkaat eivät olleet saaneet huollettavaksi viemiään ompelu- tai kirjoituskonettaan takaisin itselleen. Asiasta on käyty keskustelua muun muassa Facebookin Kallio-ryhmässä.

Konttorikonehuoltoon ei ole saatu pitkään aikaan yhteyttä, eikä yrittäjä ollut ilmoittanut liikkeen lopettamisesta asiakkaille. Huolettavat koneet olivat jääneet palauttamatta.

Liikkeen ovessa oli aiemmin lappu, jossa yrittäjä kertoi siirtyneensä eläkkeelle.

HS:kin soitti liikkeen numeroon, mutta se ei ollut enää käytössä. Yritys on poistettu ennakkoperintärekisteristä viime heinäkuussa.

Helsinkiläinen Liisa Paakkanen on yrittänyt kuukausien ajan selvittää, missä hänen kirjoituskoneensa, 60-luvulla valmistettu Triumph Tippa, tällä hetkellä on.

”Vein rikkinäisen koneen huoltoon lokakuun lopussa. Vielä joulukuussa tavoitin yrittäjän, ja hän kertoi odottavansa kirjoituskoneeseen varaosia, jotka hän oli tilannut Saksasta. Liike on tyhjennetty ja sitä remontoidaan johonkin muuhun käyttöön”, hän kertoo.

Sen jälkeen Paakkanen ei ole saanut yhteyttä yrittäjään. Hän jätti hiljattain liiketilan oveen lapun, mutta tilaa remontoiva henkilö oli soittanut ja kertonut ottaneensa lapun pois.

Numeropalvelussa tai liiketilan isännöitsijällä ei ole voimassaolevia yhteystietoja, joiden kautta yrittäjän voisi tavoittaa.

”Kirjoituskoneessakin on ollut minun yhteystietoni. Yrittäjä on ikääntynyt henkilö, eikä ole ilmeisesti muistanut ilmoittaa tai ehkä korjattavaa on ehkä ollut sen verran paljon, että asia on jäänyt”, sanoo Paakkanen.

Kirjoituskone on kuulunut Paakkasen isoäidille, ja sillä on tunnearvoa. Kirjoituskone on ollut pääasiassa elokuvarekvisiittana.

”Sen vuoksi harmittaa”, hän sanoi.

Keskiviikkona iltapäivällä alkoi kuitenkin tapahtua.

Jutunteon aikana kävi ilmi tieto, jonka mukaan asiakkaiden koneet on viety kahteen eri varastoon. Paakkanen sai tiedon yrittäjän isännöitsijän kautta. Huoltoyrittäjästä itsestään ei ole kuulunut mitään.

”Minun konettani luvattiin etsiä maanantaina. Helpottaa, että se on ainakin oletettavasti tallella”, Paakkanen kertoi.

Kadonneet koneet siis kenties löytävätkin nyt oikeat omistajansa.