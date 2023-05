Britannian merivoimien maihinnousutukialus HMS Albion jatkaa Helsingistä matkaansa sotaharjoituksiin Itämerelle.

Moni Helsingin Hernesaaressa liikkuva on alkuviikon aikana saattanut kiinnittää huomiota isokokoiseen sotalaivaan, joka on Munkkisaaren laiturissa. Alus on Britannian kuninkaallisten merivoimien maihinnousutukialus HMS Albion, joka vierailee parhaillaan Helsingissä.

HS kävi katsomassa, miltä HMS Albion -aluksella näyttää, kun Britannian kuninkaalliset merivoimat esittelivät alusta medialle tiistaina iltapäivällä.

HSM Albionin komentaja Marcus Hember kertoi, että alus vierailee Helsingissä muutamia päiviä.

”Vierailemme Suomessa, koska haluamme oppia, kuinka Suomen puolustusvoimat toimii. Vierailu on myös sitoutumista, kun Suomi on liittynyt Natoon. Samalla miehistöllä on mahdollisuus pieneen lepoon pitkien harjoitusten jälkeen”, Hember tiivisti HS:lle aluksen Helsingin-vierailun taustoja laivan komentosillalla.

Suomessa HMS Albionin ohjelmassa on kahdenvälisiä harjoituksia Suomen merivoimien kanssa.

HMS Albion -aluksen komentaja Marcus Hember.

HMS Albion saapui Helsinkiin Ruotsista, jossa alus osallistui Aurora 23 -harjoitukseen. Helsingistä laiva jatkaa matkaansa Itämerellä järjestettävään Naton jokavuotiseen Baltops 23 -harjoitukseen.

HMS Albion vieraili Suomessa edellisen kerran vuonna 2021.

Vuonna 2001 käyttöön otetulla HMS Albionilla on noin 400 hengen miehistö. Aluksella on Wärtsilän valmistamat pää- ja apumoottorit sekä potkurit.

Median jälkeen muidenkin kiinnostuneiden oli mahdollisuus tutustua HMS Albion -alukseen. Ennen kuin vierailuaika alkoi kello 15, Munkkisaaren laiturissa oli muutamia kymmeniä uteliaita jonottamassa pääsyä alukseen.

Rummut pärisivät ja fanfaari kajahti laivan edustalla, kun ensimmäiset vierailijat siirtyivät laivaan.

HMS Albion -aluksella on noin 400 hengen miehistö.

Maihinnousutukialuksen sisällä on maihinnousuveneitä.

HMS Albionin aseinsinööri Graham McGill laivan sodankäyntitiloissa.

Aluksen kannella on maihinnousuajoneuvoja.

Laivan portaikossa on vessapaperivarasto.

Aluksen miehistöön kuuluva Chris Jones esittelee kuningatar Elisabet II:n kuvaa aluksen ruokailutiloissa.

Laivalla on oma olut, jota ei myydä muualla.

Aluksen kello. ”Zulu-aika” on Greenwichin aika. Kelloon on piirretty tussilla myös suunnat asteina.

Aluksen keula komentosillalta nähtynä.

Rumpalit tervehtivät HMS Albion -aluksen edessä laivaan tutustuvia.

