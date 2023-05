Kioskia pyörittää jatkossa kolmen parikymppisen porukka. Lisäksi apuna on joukko ystäviä, perheenjäseniä ja avuliaita käpyläläisiä.

Pitkään suljettuna ollut Käpylän lippakioski aukeaa uudelleen tänä lauantaina.

”Pidämme sitä koko kesän auki”, lupailee käpyläläinen Edvin Snellman.

Avajaisia Meurmanin puistossa vietetään lauantaina. Avajaisten jälkeen kioski on avoinna tiistaista sunnuntaihin, aamukymmenestä iltakahdeksaan.

Tarjolla tulee olemaan ”perusjuttuja”, pullaa, kahvia ja jäätelöä.

Kioskia pyörittää kolmen parikymppisen porukka. Lisäksi apuna on joukko ystäviä, perheenjäseniä ja avuliaita käpyläläisiä.

Kuvassa vasemmalta lippakioskia pyörittävät Atte Lehtiniittu, Edvin Snellman ja Tekla Kaasalainen sekä talkoolaisena ollut Tuukka Saarni.

Kioski on selvästi käpyläläisille rakas ja vastaanotto innokas. Kun joukko maanantaina järjesteli kioskilla, saivat he osakseen runsaasti huomiota. Avuntarjouksiakin on sadellut.

”Kyllä se tuntuu aika ihanalta”, Snellman sanoo.

Tavoitteena on hänen mukaansa luoda kaikille tervetullut olo ja pitää hinnat maltillisina, jotta mahdollisimman moni voisi pistäytyä herkuttelemaan ja tutustumaan muihin.

Lisäksi suunnitteilla on järjestää esimerkiksi keikkoja, runoiltoja tai mitä nyt käpyläläiset haluavatkaan tehdä, Snellman kertoo.

”Kiska rakentuu yhteisöllisyyden ja inklusiivisuuden ympärille.”

Edellisen kerran kioski oli auki vuonna 2019. Sen jälkeen toiminta on kärsinyt talousvaikeuksista, ja Helsingin käräjäoikeus vahvisti maanvuokrasopimuksen purkamisen ja määräsi kioskirakennuksen ulosmitattavaksi.

Viimeisimmästä käänteestä HS uutisoi huhtikuussa, jolloin entinen kioskiyrittäjä vihjasi toiminnan voivan jatkuva jo tänä kesänä.

Nyt kioskin taustalla on uusi yritys. Kioskin on ostanut Käpylästä lähtöisin oleva yritys Kunnon muutto.

Hallituksen puheenjohtaja Carolina Mobarac kertoo HS:lle yrittäjien halunneen edesauttaa kioskin jälleenavausta ja tarjota nuorille mahdollisuuden ryhtyä kioskinpitäjiksi.