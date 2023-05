Suunnitelma siirtää Flow-festivaali Olympiastadionille saa töölöläisiltä sekä kannatusta että vastustusta. Haittapuolina esiin nousee ainakin meteli, roskaaminen ja yleinen riehuminen.

Suunnitelma järjestää Flow-festivaali jatkossa Olympiastadionilla Töölössä saa töölöläisiltä sekä kannatusta että vastustusta.

HS kertoi keskiviikkona, että vuodesta 2007 Helsingin Suvilahdessa järjestetty Flow-festivaali saattaa muuttaa ensi kesänä Olympiastadionille ja sen ympäristöön. Neuvotteluja Olympiastadionin kanssa on HS:n tietojen mukaan käyty jo pidempään, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty.

Perinteisesti elokuussa järjestetty festivaali joutuu siirtymään Suvilahdesta alueen lisääntyvän rakentamisen alta.

HS kiersi Olympiastadionin seudulla kysymässä paikallisten mietteitä.

Töölöläiset kaverukset Tanu Savolainen ja Heikki Oranen ovat torstaina aamupäivällä pysähtyneet koiralenkkiensä lomassa rupattelemaan Olympiastadionin läheiseen puistikkoon.

Savolainen ei vaikuta hyppivän ilosta, kun hänelle kerrotaan suunnitelmasta siirtää Flow-festivaali stadionille. Hän siteeraa erästä tuntemaansa vanhaa rouvaa, joka oli takavuosina antanut tymäkän mielipiteen Töölön kehittämisestä.

”Hän sanoi, että älkää hitto tuoko enää mitään pöhinää tänne Töölönlahdelle, kyllä tätä riittää. Älkää rakentako enempää ja suojelkaa Töölönlahti kaikkinensa”, hän lainaa.

”Ja olen samaa mieltä, että kyllä me paikalliset tykätään just tästä rauhasta.”

Oranen suhtautuu asiaan hieman maltillisemmin. Hänen mukaansa keikat kuuluvat kaupunkiin ja täytyyhän festareiden jossain olla.

”Tietenkin niistä seuraa kaikkea oheistoimintaa, mutta en nyt osaa hirveästi vastustaakaan. Täällä on tilaa, ja tuleehan Mannerheimintieltä meteliä muutenkin”, hän pohtii.

Savolainen heltyy ystävänsä puheita kuunnellessa hieman ajatukselle ja alkaa muistella, miten on itsekin aikoinaan kuunnellut The Rolling Stonesin konsertteja sekä Olympiastadionin sisä- että ulkopuolella.

”Onhan tämä hieno paikka keikoille. Ja stadion maksoi niin paljon, että onhan sen hyvä jotain tuottaa.”

Riitta Nygårdin mielestä Olympiastadion ei ole oikea paikka festareille.

Olympiastadionin lähistöllä asuva Riitta Nygård ei innostu ajatuksesta, että Flow-festivaali siirrettäisiin stadionille. Hänen mukaansa se ei yksinkertaisesti ole oikea paikka festareille.

”Festareiden jälkeen on yleensä aika roskaista, ja kaikenlaista riehumistakin esiintyy. Sitä en tänne haluaisi.”

Musiikki ei Nygårdia varsinaisesti häiritse, mutta hänen mukaansa sille pitää olla tiukka meluraja. Lisäksi kolme peräkkäistä festaripäivää on liikaa, ja hän suosisikin mieluummin yksittäisiä konsertteja.

Nygård muistelee, että viime kesänä eräällä Olympiastadionin keikalla oli erityisen kovaäänistä äänentoistoa.

”Kyllä lähimmät asukkaat varmasti siitä häiriintyvät, vaikka onkin kaksin- tai kolminkertaiset ikkunat”, hän sanoo.

Urheilukadulla asuvan Kai Kirjavaisen mukaan Flow on tervetullut stadionille. Hän oli torstaina ulkoiluttamassa koiriaan Leilaa ja Viljoa.

Festareiden siirtäminen Olympiastadionille saa töölöläisten keskuudesta myös kannatusta.

Flow-festivaali on tuttu Urheilukadulla asuvalle Kai Kirjavaiselle, joka on käynyt kyseisillä festareilla kerran aiemmin. Hänen puolestaan Flow on oikein tervetullut vieras naapuriin.

”Tapahtumat eivät ole tässä asuessamme ikinä häirinneet meitä. Päinvastoin avaamme usein ikkunat, että kuulemme musiikin paremmin.”

Kirjavaisen mukaan on hyvä, että kaupungissa järjestetään erilaisia tapahtumia. Hän muistuttaa, että kesä on Suomessa niin lyhyt, että haitta on asukkaille kovin väliaikaista.

”Toki äänet kuuluvat asuntoihin, mutta se on aina vain hetkellistä. Eli tervetuloa Flowit meidän puolestamme.”