Helsinkiläisäidin mukaan hänen 12-vuotiaalta pojalta varastettiin merkkikengät jaloista kesken bussimatkan. Äiti kysyy, olemmeko pian tilanteessa, jossa merkkivaatteita ei enää uskalla käyttää julkisilla paikoilla lainkaan.

Poliisin mukaan nuorten tekemien ryöstöjen motiivina voi olla statuksen hakeminen muiden silmissä, jännitys tai haave helposta rahasta. Kuvassa poliisi on jalkautunut Helsingin rautatieasemalle.

HelsinkiläiNen äiti Nina Gromoff kertoo, että hänen 12-vuotiaan poikansa kalliit merkkikengät varastettiin torstaina koulumatkalla bussissa Kannelmäessä.

Poikkeuksellisen röyhkeäksi väitetyn varkauden tekee se, että kengät vietiin kirjaimellisesti pojan jaloista.

Asiasta on tehty rikosilmoitus. HS on nähnyt kopion Helsingin poliisille tehdystä rikosilmoituksesta.

Tässä jutussa Gromoffin lapsesta käytetään nimeä Ville alaikäisen yksityisyyden suojaamiseksi.

Gromoff kertoo, että viidettä luokkaa käyvä Ville matkusti iltapäivällä noin kello yksi samanikäisen ystävänsä kanssa bussilinjalla 42 omalta koululta toiselle koululle, jossa seuraavan oppitunnin oli määrä olla.

Gromoffin mukaan bussin kyytiin nousi Villelle ja toiselle pojalle entuudestaan tuntematon, arviolta 15-vuotias poika. Tapahtumakuvaus on heidän kertomansa varassa.

”Bussimatkan aikana vanhempi poika poika oli ruvennut katselemaan poikani kenkiä ja kysynyt, saako hän kokeilla. Ville ei suostunut mutta pojan pyynnöt olivat muuttuneet sellaisiksi, no, uhkaaviksi”, Gromoff sanoo.

Ville oli kertonut äidilleen, että antoi vieraalle pojalle alkuun vain toisen kengän. Lopulta tilanne eteni pojan kertoman mukaan siihen asti, että vieraalla pojalla oli molemmat Villen kengät jaloissaan.

”Hän otti omat kengät kainaloonsa ja jäi bussista pois. Poika jäi siihen ilman kenkiä”, Gromoff kertoo.

Ville soitti Gromoffin mukaan vanhemmilleen, jotka ilmoittivat tapahtuneesta koululle. Villen isä teki varkaudesta rikosilmoituksen vielä samana päivänä.

Gromoff kirjoitti tapahtuneesta myös Facebookin avoimeen Kannelmäki-liike -ryhmään.

Helsingin poliisin ennalta estävän toiminnon komisario Katja Nissinen ei voi kommentoida kyseistä yksittäistapausta, mutta kertoo ilmiöstä yleisellä tasolla.

Hän sanoo, että nuorten tekemiä katuryöstöjä tapahtuu ympäri kaupunkia.

”Ryöstörikosten dilemma on hankala, sillä niiden ennaltaehkäiseminen on vaikeaa, ja esimerkiksi valvonnan keinoin niihin on todella vaikea päästä puuttumaan”, Nissinen sanoo.

Kenkävarkaus harmittaa ja ihmetyttää Nina Gromoffia.

Hän kertoo, että Ville oli toivonut Niken arvokkaita Red Thunder -kenkiä jo pitkään, ja ne oli hankittu yhteisenä syntymäpäivälahjana, johon osallistui useampi sukulainen.

”Lempparikenkien menetys harmittaa häntä totta kai. Kuitenkin poika jo eilen totesi, että kyseessä oli vain kengät, ja että tärkeintä on, että hän on kunnossa.”

Gromoff kertoo kuulleensa aiemminkin vastaavanlaista tapauksista. Hänestä tilanne on kestämätön.

”On täysin hullua, että tällaista tapahtuu, eikä sitä voi millään muotoa hyväksyä. Ei kai tilanne voi olla sellainen, että ihmisten täytyy kohta pohtia, millaisia vaatteita sitä enää edes uskaltaa käyttää ilman pelkoa siitä, että ne viedään päältä”, hän sanoo.

Gromoff toivoo, että Ville saisi kenkänsä vielä takaisin. Hän toivoo myös, että tekijä jäisi kiinni.

”Niin tämä ei voi mennä, että alaikäinen tekijä, kuten tässäkin tapauksessa todennäköisesti on ollut, selviää ilman minkäänlaisia seurauksia.”

Tosin Gromoffilta riittää myötätuntoa myös poliisille, sillä tällaiset tapaukset ovat vaikeita.

”Poliisit saavat varmaankin bussin valvontakameran tallenteen käyttöönsä, mutta epäiltyä voi olla mahdoton tunnistaa, ellei hän ole poliisille entuudestaan tuttu”, Gromoff sanoo.

Ryöstöjen määrä Helsingissä ja Suomessa nousi vuonna 2022 suuremmaksi kuin vuosiin, eikä määrä ole ainakaan laskussa. Poliisi on erityisen huolissaan nuorten tekemistä ryöstöistä.

Poliisin työtä vaikeuttavat myös niin kutsutut pimeät ryöstöt, joissa tekijä ja uhri eivät ole entuudestaan tuttuja.

Toisinaan tutkinnan aikana selviää, että epäilty onkin itse asiassa syyllistynyt useampaan tekoon. Silloin alaikäinen epäilty ohjataan poliisin ankkuritoiminnan piiriin, ja rikoskierre pyritään katkaisemaan moniammatillisen yhteistyön avulla.

”Aina, kun näistä kiinni jää, joutuu viranomaisten kanssa tekemisiin, ja sen jälkeen seurataan, miten elämä lähtee sen jälkeen sujumaan”, komisario Katja Nissinen kertoo.

Nuorten tekemissä ryöstöissä korostuu impulsiivisuus ja toisinaan uhrin alistaminen. Joskus nuori tekijä uusii rikoksen, joskus ei, poliisi kertoo.

”Emme voi ajatella, että lapset ovat jollain tapaa pahoja. Tiedämme, että lapsuus ja nuoruus ovat rikosaktiivista aikaa, jolloin voi tehdä ajattelemattomia tekoja, eikä niiden seurauksia oikein osata ajatella”, Nissinen sanoo.

Komisario Nissinen korostaa, että valtaosa nuorista käyttäytyy hyvin, eikä tee koskaan rikoksia.

”Että vaikka olemme monesta asiasta huolissamme, olemme myös toiveikkaita. Toki se ei vähennä sitä tosiasiaa, että uhri, jolta on viety omaisuutta, tuntee pelkoa ja turvattomuutta.”