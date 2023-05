Käpyläläiset olivat ilahtuneita siitä, että kioski avasi jälleen ovensa. ”Luulin, että kaikki myydään loppuun ensimmäisen tunnin aikana”, kuvaili yksi pitäjistä.

Käpylän lippakioskilla Meurmanin puiston laidassa riitti väkeä lauantaina, kun kioski avasi ovensa muutaman vuoden tauon jälkeen.

Iltapäivällä kolmen aikoihin kioskin jonossa oli parikymmentä henkeä. Puistossa oli myös runsaasti väkeä kuuntelemassa elävää musiikkia, jota tarjoiltiin niin ikään avajaistapahtumassa.

Oskari Eskola kertoi olleensa pyörälenkillä ja päättäneensä tulla kioskille tapaamaan ystäviään.

”Yhteisöllisyys ja kulttuurit saivat paikalle. Itse olen enemmänkin Kallion lippakioskimiehiä”, Eskola tiivisti.

Puistossa kuunneltiin elävää musiikkia.

Oskari Eskola tilasi kahvia ja kolaa.

Lippakioskin lähellä asuvat ja sinne jonottaneet Katariina Nyman ja Sanna Ripatti-Ojala olivat ilahtuneita siitä, että kioski avasi jälleen ovensa.

”Fantastista, että kioski on taas auki. Haluamme tukea sen toimintaa käymällä täällä”, Nyman ja Ripatti-Ojala totesivat.

”Kioskilla näkee tuttuja, ja käpyläläiset saivat kaivatun kollektiivin”, Nyman lisäsi.

Ripatti-Ojala kertoi aikovansa antaa lapsilleen rahaa, jotta nämä kävisivät ostamassa kioskilta jäätelöä.

Katariina Nyman (vas.) ja Sanna Ripatti-Ojala asuvat lippakioskin lähellä.

Leena Rautjärvi oli myös kioskijonossa. Hän muutti Käpylään kioskin läheisyyteen sen jälkeen, kun kioski oli ollut viimeksi auki.

”Kun kioski oli kiinni, se vaikutti mysteeripaikalta. Nyt kun se on auki, tulee varmasti asioitua siellä”, Rautjärvi kertoi.

Leena Rautjärvi muutti Käpylään sen jälkeen, kun kioski oli viimeksi auki vuonna 2019.

Kioskin pitäjistä Atte Lehtiniittu ehti lyhyesti kertomaan tunnelmistaan myyntityön lomassa.

”Porukka on ollut innoissaan siitä, että kioski on jälleen auki. Myytävää on toistaiseksi riittänyt. Luulin, että kaikki myydään loppuun ensimmäisen tunnin aikana”, Lehtiniittu kertoi kolmen aikoihin iltapäivällä.

Käpylän lippakioski oli edellisen kerran auki vuonna 2019. Sen jälkeen toiminta kärsi talousvaikeuksista, ja Helsingin käräjäoikeus vahvisti maanvuokrasopimuksen purkamisen ja määräsi kioskirakennuksen ulosmitattavaksi.

Nyt kioskin taustalla on uusi yritys. Kioskin on ostanut Käpylästä lähtöisin oleva Kunnon muutto, joka tarjosi nuorille mahdollisuuden pitää kioskia. Kioskia pyörittävät Lehtiniitun lisäksi Edvin Snellman ja Tekla Kaasalainen.

Avajaisten jälkeen Käpylän lippakioski on auki tiistaista sunnuntaihin aamu­kymmenestä iltakahdeksaan.

”Tarkoitus on pyörittää kioskia tänä vuonna siihen saakka, kunnes koulut alkavat”, Lehtiniittu kertoi lauantaina.

Oikaisu 27. toukokuuta 2023 kello 20.30: Jutussa kerrottiin alun perin, että Oskari Eskola asuu Kalliossa. Hän ei kuitenkaan asu Kalliossa.