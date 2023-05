Australialaisen uutismedian kuvausryhmä vieraili alkuvuodesta Sallassa. Toukokuussa Australian uutisissa julkaistiin video Helsingin yliopiston tutkimusasemalta.

Australialainen uutismedia 9News Sydney julkaisi sunnuntaina uutisvideon melkeinpä niin kaukaa kotipaikastaan kuin mahdollista.

Uutisinsertti on kuvattu Helsingin yliopiston hallinnoimalla Värriön tutkimusasemalla Itä-Lapin Sallassa.

Päivän mittainen tutkimusasemavierailu oli osa australialaisen kuvausryhmän laajempaa Sallan-matkaa. Joku kuvausryhmästä oli aiemmin lomaillut Sallassa ja todennut sen juttukeikan arvoiseksi paikaksi.

Kuvausryhmän käynnistä on aikaa jo muutama kuukausi, mutta Värriön tutkimusaseman johtaja, professori Mikko Sipilä muistelee, että talvinen visiitti tutkimusasemalle sujui hyvin.

”Laitettiin niille poronkäristystä, ja ne olivat varsin tyytyväisiä.”

Sipilän mukaan vierailu lumiseen Lappiin oli australialaisille varmasti mieleenpainuva. Tutkimusasema seisoo keskellä metsää paikassa, jonne ei edes pääse autoilla. Pihapiirissä parveilee usein poroja, eikä esimerkiksi karhuun tai suteen törmääminen ole aivan mahdotonta.

”Oli varmaan aika eksoottista.”

Uutisvideon nähtyään Sipilä itse oli kuitenkin yhteen asiaan aavistuksen tyytymätön.

”Katsoin videolta, että mähän olen unohtanut kokonaan, miten englantia puhutaan. Aikamoista rallivääntöä se oli.”

Muutoin hän oli kyllä vierailuun varsin tyytyväinen. Tutkimusasema on panostanut viime aikoina julkisuuskuvaansa ja pyrkinyt esiin.

Asemanjohtaja Mikko Sipilä, tohtorikoulutettava Janne Mukkala ja tutkijatohtori Kimmo Neitola kuvattuna Värriö-tunturilla alkuvuodesta 2022.

Kun australialaisvieraat kävivät tutkimusasemalla, oli maailma jo nytkähtänyt uuteen asentoon. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti suomalaisen tutkimusaseman merkityksen yhä tärkeämmäksi.

”Arktisesta alueesta puolet on Venäjällä, eikä sieltä enää saa mitään luotettavaa dataa.”

Muun muassa tämän vuoksi Värriössä halutaan laajentua ja kehittyä. Asema sijaitsee noin viiden kilometrin päässä itärajasta.

Sipilän mukaan kaikki suomalaiset ja pohjoismaalaiset tutkimusasemat ovat nyt aiempaa tärkeämmässä roolissa.

Lumisia puita ja hangessa jolkottavia poroja esittelevällä uutisvideolla on painavaa asiaa. Siinä kerrotaan, että Salla lämpenee kolminkertaisella vauhdilla muuhun maailmaan verrattuna.

Samanlainen lämpeäminen koskee muitakin alueita pohjoisella napapiirillä.

Uutisvideon taustalla soi ensin Billie Eilishin kappale Ocean Eyes ja myöhemmin A Great Big World -yhtyeen suuri ja surullinen hitti Say Something. Musiikki luo videolle mahtipontisen tunnelman.

Video päättyy poroihin ja dramaattisen musiikin saattelemana Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkisen sanoihin:

”Salla will be saved, the whole planet will be saved.”

Salla pelastetaan, koko planeetta pelastetaan.

HS vieraili Suomen syrjäisimmällä työpaikalla runsas vuosi sitten.

Lue lisää: Huippututkija vetäytyi Suomen hyytävimpään kolkkaan, jonne ei mene edes tietä – Siellä ratkotaan mysteeriä, jolla voi olla järisyttävä vaikutus ihmiskunnan tulevaisuuteen