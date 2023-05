Espoon Perkkaalla lukuisat uudet yli 10-kerroksiset asuinkerrostalot ovat vasta valmistumassa, mutta Arja Suutarinen, 63, on jo lähtemässä. Muuttoauto seisoo pihalla.

”Muutan Nurmijärvelle senioritaloon. Olen maalta kotoisin, ja kaipaan vihreää. Tänne rakennetaan hirveän suurta ja massiivista, tornitaloja ja parkkihalleja”, hän sanoo.

”Tässäkin talossa on 16 kerrosta. Kaipaan maanläheisempää tunnelmaa, väljyyttä ja yhteisöllisyyttä. Täällä asuu aika sekalaista seurakuntaa.”

Suutarinen kertoo asuneensa Perkkaan asunnossaan noin 10 kuukautta. Talossa on pihakannen alla suuri parkkihalli, mutta sieltä Suutarinen ei ole saanut paikkaa autolleen.

”Ihmiset täällä vievät autojaan Vermon raviradan vieressä sijaitsevalle joutomaalle. Omani on jonkinlaisella pellolla tuossa vieressä.”

Professori Mari Vaattovaara ja Helsingin kaupungin entinen järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori ovat tehneet Helsingin kaupungille selvityksen asuntorakentamisen muutoksista pääkaupunkiseudulla ja Tampereella vuosina 2015–2021.

Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara ja Helsingin kaupungin entinen järjestelmäpäällikkö ja tilastoasiantuntija, jo eläköitynyt Pekka Vuori kuuntelevat Suutarisen jutustelua nyökkäillen.

Olemme saapuneet Perkkaalle puhumaan Vaattovaaran ja Vuoren torstaina julkistettavasta selvityksestä Asuntorakentamisen muutokset pääkaupunkiseudulla ja Tampereella vuosina 2015–2021.

Selvitys on tehty Helsingin kaupungille Vaattovaaran ja Vuoren omasta ehdotuksesta, eivätkä he ole saaneet työstään palkkaa.

”Teimme vastaavan selvityksen 20 vuotta sitten, ja silloin siitä lähti iso asuntopoliittinen keskustelu käyntiin”, Vaattovaara sanoo.

Perkkaa on valikoitunut vierailukohteeksi, sillä haastateltujen mukaan se havainnollistaa useita heidän selvityksessään esiin tulleita asioita. Rakentamisen tavoissa ja alueiden asukasrakenteessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Selvityksen mukaan vuosina 2015–2021 pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle rakennettiin yhteensä ennätykselliset 110 000 asuntoa, mikä oli 43 prosenttia koko maassa valmistuneiden asuntojen määrästä. Vuosituotanto oli lähes kaksinkertainen verrattuna kauteen 2000–2009.

Vaattovaaran mukaan juuri nämä tuotantomäärät johtavat siihen massiivisuuteen, josta Arja Suutarinen on puhunut.

Ilmakuva havainnollistaa Perkkaan uuden ja vanhan rakentamisen mittakaavan eroa.

Vastaan tulee rakenteilla oleva asunto-osakeyhtiö Sadehelmi, jonka tilaaja on rakennustyömaalla seisovan kyltin mukaan IceCapital kiinteistöpääomarahasto.

Taloon on tulossa 16 kerrosta ja 123 asuntoa.

Pekka Vuorelta löytyvät tilastot aiheesta kuin aiheesta. Niin nytkin. Hän tiirailee puhelintaan.

”Vielä vuosina 2005–2012 asuinkerrostaloissa oli pääkaupunkiseudulla keskimäärin 35 asuntoa.”

Onko se automaattisesti huono, että yhdessä asuinkerrostalossa asuntoja on nyt paljon enemmän kuin ennen?

”No kyllä se ainakin sitä tarkoittaa, että kaupunkirakentamisen mittakaava on merkittävästi muuttumassa. Klassisissa tutkimuksissa inhimillinen mittakaava on tärkeä tekijä viihtyisyyden ja turvallisuuden luomiseksi kaupungissa”, Vaattovaara sanoo.

Perkkaalla monien uusien talojen pihat eivät ole maantasossa vaan korkealla suurten parkkihallien päälle rakennettuina kansipihoina, joille ei ole pääsyä muilla kuin talojen asukkailla.

Kadut ovat leveitä, värimaailma harmaa ja parkkihalleja paljon. Silti kaduilla on aavistuksen koomisesti sellaisia nimiä kuin Runoratsunkatu.

”Korkean rakentamisen sanotaan jättävän vihreälle tilaa. Mutta niin ei käy, kun autotiet ja parkkihallit vievät sen tilan”, Vaattovaara sanoo ja katselee ympärilleen.

Perkkaan uudet asuinkerrostalot ovat jopa 16-kerroksisia.

Selvityksen mukaan asuntotuotanto on myös muuttunut yksiö- ja kaksiovaltaiseksi. Yksiöiden ja kaksioiden yhteenlaskettu osuus oli selvitysajanjaksolla Espoossa ja Helsingissä noin 57 prosenttia, Vantaalla lähes 70 ja Tampereella 76 prosenttia.

Samalla vuosina 2019–2021 valmistuneiden asuntojen keskikoko on romahtanut. Vantaalla valmistuneiden asuntojen keskikoko oli 47 m2 (86 m2 vuosina 2000–2009), Espoossa 58 m2 (91 m2) ja Helsingissä 57 m2 (76 m2). Lisaksi yksiöiden ja kaksioiden keskipinta-ala pieneni huomattavasti.

Uusi asuntotuotanto on painottunut vahvasti pienasuntoihin, joista suurin osa on päätynyt vuokralle.

Vaattovaaran mukaan merkittävä käänne on, että tällä hetkellä Helsinki rakentaa suurempia kerrostaloasuntoja kuin Espoo ja Vantaa.

Espoossa ja Vantaalla puolestaan rakennetaan nyt alueita, joita Vaattovaara kutsuu jo lähtökohdiltaan ”eriytyneiksi”.

”Eli runsaasti pieniä vuokra-asuntoja ja yksinasujia, matala tulotaso, paljon maahanmuuttajia, vähän lapsiperheitä – ja nämä lapsiperheet kaupungin keskiarvoa pienituloisempia”, hän luettelee.

1,5 vuotta Perkkaalla asunut Stålstedtin perhe kertoo viihtyneensä melko hyvin. ”Täällä on rauhallista ja palvelut ovat melko lähellä. Huonoa on se, että rakentaminen on niin kesken eikä kunnollisia kävelyteitä oikein ole”, Nanna Stålstedt sanoo.

Näin on myös Perkkaalla.

Perkkaan uusi rakentaminen alkoi vuoden 2015 jälkeen, ja selvityksen valmistuessa vajaa 2 800 asuntoa oli valmistunut. Uusien asuntojen osuus on 60 prosenttia koko Perkkaan asuntokannasta.Yksiöitä ja kaksioita on vuoden 2015 jälkeen valmistuneista asunnoista lähes 71 prosenttia.

Yksinasuvia on puolet asuntokunnista, kun koko Espoossa luku on 40 prosenttia. Vastaavasti lapsiperheitä on selvästi keskimääräistä vähemmän, 17 prosenttia asuntokunnista.

Alueella on keskimääräistä enemmän syntyperältään ulkomaalaisia. Muuta kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvia on yli kolmasosa, ja lapsista puolet. Lapsiperheet ovat myös selvästi pienituloisempia kuin muut asuntokunnat alueella. Keskimäärin asuntokuntien tulotaso on noin 12 prosenttia Espoon keskiarvoa matalampi, kun asuntokuntien koko on huomioitu.

”Kun katsoo Helsinkiä, niin uudet alueet erottuvat siinä, että niissä vieraskielisiä on vähemmän kuin kaupungissa keskimäärin. Lähes kaikilla uusilla asuinalueilla Helsingissä vieraskielisiä on 14–17 prosenttia asukkaista ja alle 15-vuotiaista lapsista noin 20 prosenttia, kun koko kaupungissa nämä luvut ovat 18 ja 23”, Pekka Vuori sanoo.

Elokuusta asti Perkkaalla asunut Rami El-Tokry sanoo Perkkaan olevan asuinalueena ihan hyvä. ”Mutta on se vähän nihkeetä, kun koko ajan rakennetaan.”

Tärkeä asia on Vaattovaaran mukaan se, että uusilla asuinalueilla omistusasumista on huomattavasti aiempaa vähemmän.

Esimerkiksi Espoossa omistusasumisen osuus oli vuosina 2015–2021 valmistuneissa asunnoissa 34 prosenttia, kun ennen vuotta 2015 rakennetussa kannassa se oli 54 prosenttia. Vantaalla omistusasuntojen osuus oli 54 prosenttia ennen vuotta 2015 rakennetuissa asunnoissa, mutta vain 23 prosenttia vuosina 2015–2021 valmistuneissa asunnoissa.

Omistusasumisen väheneminen näkyy myös Helsingissä: Helsingissä omistusasuntojen osuus vuosina 2015–2021 rakennetuista asunnoista oli 33 prosenttia, kun ennen vuotta 2015 valmistuneessa kannassa osuus oli 43 prosenttia.

”Kun ihminen ei omista vaan asuu esimerkiksi kovan rahan vuokra-asunnossa, hän ei kiinnity alueeseen samalla tavalla. Eli asukkaiden vaihtuvuus on suurta.”

Ilmiötä tarkastellaan tilastoissa muuttovilkkautena. Se kuvaa vuoden aikana poismuuttaneiden määrää suhteessa alueen asukasmäärään.

Pekka Vuori kaivaa jälleen puhelimensa esiin.

”Esimerkiksi Espoon rakenteilla olevassa Suurpellossa omistusasuntoja on vain 12 prosenttia ja muuttovilkkaus on 35 prosenttia. Se on enemmän kuin Helsingin Kalliossa. Laskennallisesti tuollainen luku tarkoittaa, että kolmen vuoden välein Suurpellon väki vaihtuu.”

Helsingin uudella Kruunuvuorenrannan asuinalueella muuttovilkkaus on 12 prosenttia. Tällainen lukema kuvaa Vaattovaaran mukaan ”stabiilia” asuinaluetta.

Mari Vaattovaara näyttää mietteliäältä.

”Kyllä minusta riskinä on, että me rakennamme nyt niitä ongelmia, joista Ruotsissa pyritään eroon.”

Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara pelkää, että pääkaupunkiseudun tietyillä alueilla luodaan samoja ongelmia kuin Ruotsissa.

HS:n haastattelussa toukokuun alussa Vaattovaara kommentoi myös sitä, että tilastojen valossa pienet asunnot ovat viime vuosina menneet ehdottomalta valtaosaltaan sijoittajien taskuun.

”Sijoittajien saapuminen markkinoille ei varmasti ole lisännyt asuntomarkkinoiden pitkän aikavälin vakautta vaan heikentänyt sitä”, Vaattovaara sanoo.

”Eräs tunnettu alan vaikuttaja totesi kerran minulle nykyisestä asuntomarkkinatilanteesta, että ’ennen huonot oli halpoja, nyt kaikki on kalliita.”

Vaattovaara puhuu hyvin painokkaasti siitä, että asuntopoliittista keskustelua tarvittaisiin huomattavasti nykyistä enemmän. Helsingissä asuinalueista on poliitikkojen ohjauksessa ja kaavoituksen avulla pyritty luomaan tasapainoisia, mutta samaa ei voi sanoa Espoosta ja Vantaasta.

”Asuntotuotannon tarpeet ovat ohittaneet asumisen tarpeet. Nyt kun asuntokauppa on täysin lamaantunut meillä olisi oikein hyvä hetki miettiä, mitä me oikeastaan olemme tekemässä ja minne menossa.”