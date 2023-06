Majakanvahtina tunnettu valokuvaaja Janne Hirvonen oli yksi niistä, joihin asuntolainojen korkojen nousu osui kovaa. Seurauksena hän joutui myymään asuntonsa Kalasataman Majakasta ja muuttamaan vuokralle Merihakaan.

Helsinkiläisellä Janne Hirvosella oli maaliskuun lopulla edessään vaikea paikka.

Valokuvaajana toimiva yrittäjä on viime vuosina tullut tunnetuksi Majakanvahti-nimisestä Instagram-tilistään. Brändi on perustunut sille, että Hirvonen on asunut Kalasatamassa 35-kerroksisessa Redin Majakka-tornitalossa ja jakanut sieltä ikuistamiaan maisemakuvia.

Tilillä on yli 16 000 seuraajaa.

Kiristyneen taloustilanteen, kiihtyneen inflaation ja useita satoja euroja kohonneiden asumiskulujen myötä Hirvonen joutui kuitenkin hiljattain myymään asuntonsa ja muuttamaan pois Majakasta.

”Olen yksi niistä, joihin asuntolainojen korkojen nousu puraisi kovaa”, hän toteaa.

”Viime talvi oli valokuvauskeikkojen osalta todella hiljainen, ja palkkatuloa ei tullut moneen kuukauteen juuri ollenkaan. Kallis asunto Majakassa alkoi siksi olla melko hankala yhtälö.”

Alkuperäiseltä ammatiltaan Hirvonen on maanmittausinsinööri, joka on työskennellyt pitkään ilmakuvaamisen sekä drone-mittaamisen parissa. Vaikka työ oli mielekästä, se oli hyvin kiireistä ja hän koki takavuosina burnoutinkin.

Keväällä 2020 Hirvonen laittoi pystyyn bloginsa, jolla on nykyään Instagramissa lähes 17 tuhatta seuraajaa. Suosio antoi hänelle varmuutta hypätä lopulta viime vuoden alussa täyspäiväiseksi yrittäjäksi.

”Päivätöissä into valokuvaamiseen lakkasi lähes kokonaan. Majakanvahdin kautta sain harrastuksen palautettua ja päätin tehdä siitä itselleni ammatin.”

Janne Hirvonen uuden asuntonsa parvekkeella Minttu-kissansa kanssa. Merihaassa sijaitsevan 14. kerroksen asunnon ikkunasta näkyy Hirvosen aiempi kotitalo.

Ensimmäinen kesä yrittäjänä oli kiireinen, mutta yleisen taloustilanteen heikennyttyä ja töiden vähennyttyä talvea kohti Hirvonen joutui tekemään vaikean päätöksen ja myymään asuntonsa Majakassa. Hänen onnekseen se meni kaupaksi jo ensimmäisellä näytöllä.

”Pelotti, että myyntiprosessista tulisi tosi pitkä, mutta minulla kävi hyvä tuuri. Hintaan olin ihan tyytyväinen, vaikka vuotta aiemmin asunnosta olisi voinut saada enemmänkin.”

Pitkään Hirvonen pohti, mitä Majakanvahti-brändille tapahtuu, jos vahti muuttaa pois Majakasta.

Päätöstä kuitenkin helpotti se, että Hirvonen sai taloyhtiön hallitukselta luvan käydä edelleen tornitalossa silloin tällöin ovikoodin avulla kuvaamassa. Lähiaikoina hän aikoo neuvotella, josko voisi saada käyttöönsä myös oman avaimen.

”Kuvaaminen on silti erilaista, kun en asu talossa. Silloin olin aina pelipaikoilla kameran kanssa ja hissillä pääsi äkkiä yli sataan metriin, jos vaikka yhtäkkiä tapahtui jokin sääilmiö.”

Hirvonen kertoi muutostaan Instagramissa, jossa reaktio oli aluksi hieman järkyttynyt mutta seuraajamäärä ei kuitenkaan lopulta vähentynyt.

Hirvosen uudenkin asunnon näkymät ovat varsin mukiinmenevät. Kesäkuun alussa otetussa kuvassa kuu näkyy Katajanokan yllä.

Nykyään hän asuu Merihaassa 14. kerroksen vuokra-asunnossa, josta on näkymä entiseen kotitaloon.

Oma ulkoparveke mahdollistaa sen, että kameran voi jättää yöksi ottamaan esimerkiksi time lapse -videoita. Majakassa monen tuhannen euron kamerakalustoa ei valvomatta uskaltanut yleisiin tiloihin oikein jättää.

”Merihaassa on ihan hyvät merimaisemat itään päin, eli näen täältä joka ikisen auringonnousun. Uuden asunnon tärkein kriteeri oli, että sieltä näkee pitkälle”, hän sanoo.

Vaikka Hirvonen on ollut tyytyväinen uuteen asuntoonsa, on hänellä edelleen haaveena muuttaa takaisin Majakkaan – tai muuhun vastaavaan korkeaan tornitaloon, joita suunnitellaan esimerkiksi Keski-Pasilaan ja Espoon Keilaniemeen.

”Minulla on aina ollut haave asua tornissa, josta näkyy pitkälle. En usko, että se on mihinkään katoamassa”, hän toteaa.

