Vallilan suurpihakortteli eli Apinalinna on ehkä Suomen onnistunein korttelipiha ja täydellinen vastakohta nykyajan kuilumaisille, ahtaille sisäpihoille, sanoo arkkitehti Harri Hautajärvi.

Helsingin Vallilassa sijaitsee tiettävästi Pohjoismaiden suurin sisäpiha.

Suurpihakorttelia kutsutaan tuttavallisesti Apinalinnaksi. Nyt pihalla heiluttelee kättään Harri Ahola. Hän on luvannut esitellä kotitalonsa sisäpihaa paikalle saapuneelle

Olemme kuvaajan kanssa tulleet tutustumaan Vallilan suurpihakortteliin. Oppaanamme toimii Aholan lisäksi arkkitehti, tekniikan tohtori Harri Hautajärvi.

Tarkoituksena on puhua siitä, millaisia sisäpihoja helsinkiläisille nykyään rakennetaan. Hautajärvellä on aiheesta paljon sanottavaa.

Arkkitehtiliitto Safan entinen varapuheenjohtaja oli toissa vuonna mukana, kun joukko asiantuntijoita julkaisi Helsingin kehitystä kritisoivan, poleemisenakin pidetyn, Kenen kaupunki -nimisen pamfletin. Teoksessa vaadittiin jarrua tiivistämiskehitykselle, joka uhkaa kirjoittajien mukaan jo kaupungin viihtyvyyttä.

Hautajärvelle yksi olennainen osa kaupungin viihtyvyyttä ovat nimenomaan asukkaiden todellisia tarpeita varten suunnittelut sisäpihat.

Harri Ahola muutti Apinalinnaan ensimmäisen kerran 15-vuotiaana vuonna 1969.

Mutta annetaan Apinalinnan asukkaan, Harri Aholan, ensin kertoa, millaista Apinalinnassa on ollut asua.

”Olin 15-vuotias skloddi, ja kävin jo silloin duunissa. Mutsi etsi meille asuntoa ja pyysi mua safkiksella katsomaan Apinalinnassa myynnissä ollutta asuntoa. Sanoin, että joo joo, otetaan tämä, vaikka en mä siinä vaiheessa asunnoista paljon tiennyt”, Ahola sanoo.

42,5 neliön asunnossa oli yksi huone, keittiö ja alkovi. Vuosi oli 1969.

Korttelipiha on kesäisin vehreä keidas.

Silloin korttelipihalla kirmasi paljon lapsia, ja korttelissa toimi jossain vaiheessa jopa kolme päiväkotia. Ahola muistelee kuulleensa, että Apinalinna-nimikin on tullut siitä, että pihapiirissä on asunut joskus jopa satoja lapsia.

”Mä olen kuullut sellaisen teorian, että viereisen korttelin lapset vähän lällättivät asiasta, että apinalinnassa on portitkin valurautaa, etteivät apinat pääse karkuun”, hän kertoo.

Ahola muutti aikuistuttuaan pois ja perusti perheen. Vuonna 2011 hän muutti takaisin samaan asuntoon, jossa asui nuorena poikana äitinsä kanssa.

”Enkä muuttaisi pois.”

Korttelissa on Aholan arvion mukaan ollut asukkaita enimmillään yli tuhat. Nykyisin heitä on siitä vain vajaa kolmannes siitä.

Vain osa korttelipihan asunnoista on omistusasuntoja. Osan omistaa vuokra-asuntoyhtiö Kojamo.

Omistusasunnoistakin yli 50 prosenttia on sijoitusasuntoja. Se harmittaa Aholaa.

”Onhan se huono juttu, ei siitä pääse mihinkään. Sijoittajat eivät ole aina kiinnostuneita pitämään huolta taloista samalla tavoin kuin omistusasujat.”

Korttelipihan ympärillä on kaksi taloyhtiötä.

Toisaalta Apinalinnaan vuokralle muuttavat asukkaat saavat Aholalta kiitosta.

”Kyllä se varmaan niin on, että tietyntyyppiset ihmiset haluavat muuttaa tänne, ja se lisää myös yhteisöllisyyttä.”

Pihalla kasvaa muun muassa omenapuita. Niiden sadosta saavat kaikki syödä. Myös pihan iso kuusi on yhteistä omaisuutta. Jouluisin siihen ripustetaan valot.

Vallilan suurkortteli on arkkitehti Hautajärven mukaan esimerkki onnistuneesta kaupunkisuunnittelusta ja yhteispihasta.

Mittakaava on inhimillinen, aurinko pääsee paistamaan ja suljetulle pihalle ei kuulu liikenteen melua vaan lintujen laulua. Kasvillisuutta on paljon – osa siitä on hieman villiintynyttä, mikä lisää pihan viihtyisyyttä entisestään – ja sisäpihan asunnoista näkyy puita.

Arkkitehti, tekniikan tohtori Harri Hautajärvi pitää Vallilan korttelipihaa onnistuneena kokonaisuutena, josta voisi ottaa oppia nykyisessäkin kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa.

”Tutkimuksissakin on todettu, että juuri ne asiat edistävät asumisterveyttä ja hyvinvointia. Tämä korttelipiha on edelleen mitä parhain esimerkki. On luonnon monimuotoisuutta ja siten myös hyödyllisiä mikrobeja”, Hautajärvi sanoo.

Esimerkiksi Tanskassa on Hautajärven mukaan rakennettu vastaavankaltaisia korttelipihoja.

Siirrymme Hautajärven kanssa Vallilan idyllistä Kalasatamaan katsomaan esimerkkejä siitä, millaisia tämän päivän korttelipihat usein ovat.

Ensimmäinen kohde on Työpajankadun, Vanhan Talvitien ja Tukkutorinkujan rajaama korttelipiha.

Asuintalojen rajaama korttelipiha on rakennettu betonikannen päälle. Siinä on muutama penkki ja kahdessa kohtaa matalia istutuksia. Betonikansien päälle ei saada koskaan kunnon istutuksia puista puhumattakaan, ja tässäkin on tyypilliseen tapaan muovinurmea, Hautajärvi sanoo.

Tukkutorinkujan ja Vanhan Talvitien kulmassa oleva korttelipiha on ahdas ja hämärä. Kuvassa näkyy kaksi puolipyöreähköä aluetta, joista alempi on tekonurmea, ylempi oikeaa nurmikkoa.

”Tämä on huonoa ja epäinhimillistä asuinympäristöä. Pikkuruisen, kuilumaisen betonipihan ympärille on rakennettu korkeita taloja, joista yksi on 16-kerroksinen”, hän sanoo.

”Ikkunoiden edessä on vastapäisen talon parvekkeet. Ihmiset asuvat kuin akvaarioissa, ja koska asukkaat toki haluavat näkösuojaa, valoa pääsee sisään koteihin todella vähän.”

Hautajärveä harmittaa erityisesti se, että Suomessa monilla uusilla alueilla kortteleiden autopaikat rakennetaan betonikannen alle.

”Niin tässäkin on tehty. Lähtökohtana ovat autot, ja pieni korttelipiha rakennetaan sitten sen kannen päälle. Ratkaisu on kallis eikä millään muotoa kestävä. Lisääntyvistä hulevesistäkin voi tulla ongelma.”

Käymme vielä yhdessä korttelipihassa, joka sekin sijaitsee Kalasatamassa. Pihan yhdessä nurkassa on päiväkodin ulkoilualue.

”Tämä näky voisi olla Helsingin sijaan vaikka Hongkongista”, Hautajärvi sanoo.

Päiväkodin pieni piha on päällystetty betonilaatoilla ja kumirouheella. Vihreää ei näy.

Päiväkoti Pikkutyllin piha Kalasatamassa.

Sörnäistenlaituri 5:n sisäpiha Kalasatamassa on muiden alueen pihojen tavoin rakennettu betonikannelle.

Hautajärveä huolestuttaa eniten se, että ihmisten asumisterveys jää liian tiiviin ja tehokkaan rakentamisen jalkoihin.

”Helsingin ongelma on se, että kaupunki yrittää haalia hurjan määrän muuttajia, joille rakennetaan ahtaita alueita tinkimällä asuinympäristön laadusta. Muualla pääkaupunkiseudulla on tilaa vaikka kuinka paljon. Miksi ihmeessä kaikkien pitäisi muuttaa Helsinkiin, jos lopputulos on tämä?”

Helsingin tiivistämisen järkevyyttä perustellaan usein sekä taloudella että ilmastolla.

Taloudella esimerkiksi siksi, että kaupunkitaloustieteessä uskotaan tiiviin kaupungin tuottavan kohtaamisia, jotka jalostuvat lopulta myös innovaatioiksi ja muuksi yhteiseksi hyväksi. Ilmastolla esimerkiksi siksi, että tiiviissä kaupungissa yhä useampi pääsee joukkoliikenteen palvelun ääreen.

Hautajärvi ei kuitenkaan ole ainoa, joka näkee, että tiivistämisessä määrän tavoittelu on jo ohittanut laadun.

Samansuuntaiseen johtopäätökseen päätyivät hiljattain myös kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara ja Helsingin kaupungin entinen järjestelmäpäällikkö ja tilastoasiantuntija, jo eläköitynyt Pekka Vuori. Torstaina julkistettiin kaksikon tekemä selvitys Asuntorakentamisen muutokset pääkaupunkiseudulla ja Tampereella vuosina 2015–2021.

Selvityksen mukaan vuosina 2015–2021 pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle rakennettiin yhteensä ennätykselliset 110 000 asuntoa, mikä oli 43 prosenttia koko maassa valmistuneiden asuntojen määrästä. Vuosituotanto oli lähes kaksinkertainen verrattuna kauteen 2000–2009.

”No kyllä se ainakin sitä tarkoittaa, että kaupunkirakentamisen mittakaava on merkittävästi muuttumassa. Klassisissa tutkimuksissa inhimillinen mittakaava on tärkeä tekijä viihtyisyyden ja turvallisuuden luomiseksi kaupungissa”, Vaattovaara totesi HS:n haastattelussa.