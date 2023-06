Vesa Backman on työskennellyt 33 vuotta samalla huolto­asemalla – Näin työ on muuttunut

Kun Vesa Backman aloitti työnsä munkkivuorelaisella huoltoasemalla vuonna 1989, työssä keskityttiin lähinnä autoihin. Nyt tilanne on olennaisesti muuttunut.

Huoltoasemien toimintakonsepti Suomessa on muuttunut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenien aikana. Takavuosina huoltoasemilla myytiin pääasiassa polttoainetta. Nyt asemilla on monipuolinen palvelutarjonta, jossa bensakauppa on vain pieni osa kokonaisuudesta.

Vesa Backman on todistanut muutosta aitiopaikalta.

Hän työskennellyt yhtäjaksoisesti Helsingin Munkkivuoren Teboililla yli 33 vuotta. Backman aloitti työt huoltoasemalla syksyllä 1989.

”Olin alussa työmies. Tein kaikenlaisia töitä asemalla”, Backman kertoo.

Nyt Backman on samaisen huoltoaseman myymäläpäällikkö. Tarkoitus on selvittää Backmanin kanssa, miten huoltamon konsepti on muuttunut 1980-luvun loppuun verrattuna.

Jos on mahdollista, Vesa Backman haluaisi jatkaa Munkkivuoren Teboililla eläkkeelle jäämiseen saakka.

Kello on puoli neljä iltapäivällä kesäkuun alun maanantaina. Backman on lopettanut vuoronsa kassalla ja ehtii istahtaa huoltoaseman ravintolan pöytään kertomaan huoltoasematoiminnan muutoksista. Ravintolassa on hiljaisempaa, koska lounasaika on jo päättynyt. Kassalla asioi tasaisesti asiakkaita.

Kun Backman aloitti työt Teboililla, asema oli huoltoasema sanan perinteisessä merkityksessä. Huoltoaseman palvelut liittyivät autoihin. Vuonna 1989 asemalla tankattiin, myytiin varaosia ja huollettiin sekä pestiin autoja, Backman tiivistää.

1980-luvun lopulla asiakkaat halusivat myös nykyistä enemmän palvelua tankatessaan.

”Asemalla kävi paljon asiakkaita, jotka halusivat, että auto tankataan. Tankkausta haluavat olivat usein iäkkäämpiä kuljettajia, jotka olivat aloittaneet ajamaan, kun huoltoasemilla oli tankkauspalvelu. Tankkausta haluavilla saattoi myös olla hienompi puku päällä, he eivät halunneet pukuun bensan hajua.”

Nyt tankkausta haluavia asiakkaita tulee asemalle hyvin harvoin.

”Ei edes joka viikko tule asiakkaita, jotka haluavat tankkauspalvelua. Kuten muillakin aloilla, ihmiset haluavat itsepalvelua”, hän sanoo.

”Hinta ratkaisee.”

Melkein kaikki asiakkaat tankkaavat siis itse. Palvelua tarvitaan myös vähemmän, että yhä useampi asiakas maksaa automaatilla polttoaineensa. Munkkivuoren Teboilin kuudesta tankkauspisteestä kahdella maksu tapahtuu kassalla ja neljällä tankkauspisteellä on maksuautomaatti.

”Voi olla, että loputkin kassalla maksettavat tankkauspisteet poistuvat jatkossa. Kun vanhemmat asiakkaat poistuvat, yhä useampi tankkaa automaatilla.”

Palvelun vähenemisen lisäksi huoltoaseman myytävien tuotteiden valikoima on monipuolistunut 1980-luvun lopun jälkeen.

Vuonna 1989 Munkkivuoren huoltoasemalla myytiin pääasiassa autoihin liittyviä tuotteita, Backman sanoo.

”Vähitellen tilanne muuttui, kun huoltoasemalle tuli kahvila-ravintola vuonna 1990. Sen jälkeen aloimme myydä myös elintarvikkeita. Elintarvikkeiden myynti kuitenkin romahti, kun pienten kauppojen sunnuntaiaukioloaikojen rajoitukset poistuivat. Nyt huoltoasemalla on pieni valikoima elintarvikkeita.”

Tällä hetkellä huoltoasemalla käy Backmanin mukaan paljon asiakkaita, jotka asioivat kahvila-ravintolassa eivätkä käytä muita huoltoaseman palveluja. Backman kertoo, että huoltoaseman paras tuotto tulee nyt huollosta ja kahvila-ravintolasta.

Vesa Backman kertoo, että Munkkivuoren Teboilin paras tuotto tulee kahvila-ravintolasta.

Huoltoaseman asiakaskunta on pysynyt Backmanin mukaan suurin piirtein samanlaisena 1980-luvun lopulta alkaen.

”Asiakkaita on kaikenikäisiä kaksikymppisistä ysikymppisiin. Keski-ikäisiä miesporukoita käy usein kahvilla aamupäivisin. On asiakkaita, jotka ovat käyneet päivittäin yli 30 vuoden ajan asemalla.”

Backman sanoo, ettei hän ole koskaan harkinnut alanvaihtoa. Hän ei ole myöskään pohtinut vakavissaan kilpailevan huoltoasemaketjun leipiin siirtymistä.

”Jos se on mahdollista, voisin jatkaa eläkkeelle jäämiseen saakka täällä”, Backman tuumaa.

Vesa Backman Munkkivuoren Teboilin autopesuhallissa.

Teboil-asemat joutuivat myrskyn silmään helmikuussa 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Monet asiakkaat lopettivat asioinnin Teboililla, sillä Teboil-asemien taustayhtiö on venäläisomistuksessa.

Vesa Backmanin mukaan tämä ei kuitenkaan vaikuta enää juurikaan hänen arkeensa. Asiakasvirratkaan eivät ole merkittävästi ehtyneet, hän sanoo.

”Asiakkaat eivät enää kysy Venäjä-yhteyksistä asioidessaan huoltoasemalla.”

