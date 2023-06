”Vähän saa näkyä pintaa, mutta ei ihan alasti olla” – Vitunleija-festareilla tyyli on tärkeää

Suvilahden Vitunleija-festivaaleilla Helsingissä soi viikonloppuna rap-musiikki. Perjantaina säätä uhmasi joukko persoonallisesti pukeutuneita festarivieraita.

Helsingin Suvilahdessa järjestetään tänä viikonloppuna kaksipäiväinen Vitunleija-festivaali, jossa esiintyy näyttävä kaarti kotimaisia että ruotsalaisia rap-artisteja.

Erikoinen nimi juontuu Vitunleiija-vaatemerkistä, joka on laajentanut toimintaansa myös musiikkifestivaaleihin.

Festivaalin ensimmäinen päivä eli perjantai oli suunnattu täysi-ikäisille, mutta lauantaina festivaaleille pääsevät myös alaikäiset.

Jos rap-artistien joukko näyttävä, samaa voi sanoa myös festivaalivieraista. Perjantaina kylmää suomalaista kesää uhmasi hyvinkin persoonallisesti pukeutuneita nuoria.

Helsingin Sanomat esittelee tiukimmat tyylit ja niiden kantajat.

Theo Ihonen: ”Tää on mun basic settii, eli ei oo mitään erityistä panostusta. Laitoin nää vaan päälle. Huppari on Jose Wongin suunnittelema. Niitä tuli just Suomeen ja mä sain yhden ekoista. Mä oon värikäs jäbä, mutta en mieti diipisti, mitä paan päälle. Mä vaan yritän mätsätä ympäristöön.”

*

Viveka Loukola (vas): ”Ollaan pukeuduttu vähän sään mukaan. Vähän saa näkyä pintaa, mutta ei ihan alasti olla. Tultiin tänne nostamaan haippii.”

Iina Linnovaara: ”Tämä on Vitunleija-festivaalin outfit eli asiallinen mutta näyttävä.”

Linnea Loukola : ”Me ollaan Turuust. Tultiin hurmaamaan stadilaiset ja ruotsalaiset räppärit!”

*

Maria Kyllönen (vas.): ”Tämä tyyli on peräisin Kitkat-yökerhosta Berliinistä, jossa olen käynyt: tosi avoin, lyhyt ja paljastava. Mekko mätsää mun tatuointeihin.”

Alexandra Agareva: ”Mäkin halusin, että tatskat näkyy. Tämä asu on classy, mutta tyyli on vapaa. Hiukan spicyä eli tulisuutta, mutta jättää silti ilmaan arvoituksen.”

*

Rayan Cheffi: ”Musta tuntuu hyvältä pukeutua hienoihin vaatteisiin. Mä tykkään etenkin Bossin vaatteista ja Jordan 4 -kengistä. Ranteessa on nyt Fossil-kello. Joinakin kuukausina mulla menee vaatteisiin menee 300–400 euroa, joinakin vähemmän.”

*

Henni Huttunen: ”Tämä on alternative-tyyliä, johon olen ottanut inspiraatiota Tiktokista. Siinä on sekoitus mangaa ja goottia. Asusteet ovat mulle tärkeitä: sormukset, risti ja hakaneulat.”

*

Jasmin Saarto (oik.): ”Mä pyritään yleensä mätsäämään keskenään, mutta silti erottumaan. Mulla on mustat housut ja valkoinen paita, Saralla taas päinvastoin.”

Sara Udelius (vas.): ”En ole himoshoppaaja, mutta aika paljon mulla menee rahaa vaatteisiin, vaikka ostan paljon kirppareilta. Suosikkimerkit ovat Gucci ja Louis Vuitton.”

*

Toni Tirkkonen: ”Mun tyyli on se, että yritän sellaisia juttuja, joita ei muilla näy. Tän kukkapaidan ostin Asos-nettikaupasta, samettilakki on kirppislöytö. Olen ollut opiskelijana kolme vuotta, joten rahaa ei ole liikaa. Siksi ostan vaatteita usein käytettynä. Yleensä mulla on aina päällä jotakin, joka pistää muille silmään, vaikka vain erikoiset sukat. Opiskelen talotekniikkaa ja aika usein saan kuulla, etten näytä perusinsinööriltä.”