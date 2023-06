Helsinkiläisen koulun rehtori taiteili kevätjuhlaan Käärijä-henkisen musiikkiesityksen. ”Pidä kaksin käsin vahvuuksistasi”, hän räppäsi.

Peruskoulun kaikki vuodet on jo takana

Ei enää naamataulun tarvii olla vakava

Käärijän Cha cha cha saattaa pian olla jo Suvivirren veroinen klassikko. Itäkeskuksen peruskoulun kevätjuhlassa rehtori Jutta-Riina Karhunen veti kirjoitti megahittiin uudet sanat, veti ylleen vihreät hihat ja nousi lavalle.

Tämä on jo kuudes kerta, kun Karhunen ilahduttaa peruskoulutaipaleensa päättäviä nuoria musiikkispektaakkelilla. Tällä kertaa kappaletta ei tarvinnut kauaa miettiä.

”Oli itsestään selvää, että se on tänä keväänä tämä Cha cha cha”, Karhunen sanoo.

Karhunen oli jo hyvissä ajoin kysynyt Jere Pöyhöseltä, eli itse Käärijältä lupaa muokata kappaleen lyriikoita. Yllättävää oli, että Pöyhönen vastasi Instagramissa lähetettyyn yksityisviestiin saman tien. Lupa heltyi, eikä laulaja peitellyt innostustaan.

”Jere laittoi minulle aivan ihania viestejä. Hän sanoi, että ’ei hitto, kun olen otettu tästä’. Mietin, että minunhan tässä pitäisi olla otettu!” Karhunen nauraa.

Käärijä ilahtui suuresti tempauksesta.

Karhunen aloitti Itäkeskuksen peruskoulun rehtorina keväällä 2018 ja huomasi, etteivät vanhemmat oppilaat juuri jaksaneet keskittyä puheisiin. He lähinnä selasivat puhelimiaan ja höpöttelivät vierustovereilleen.

”Tuntui ajanhukalta pitää juhlapuheita, joita kohdeyleisö ei kuitenkaan kuuntele. Mietin, että mikä olisi hyvä tapa saada heidät kuuntelemaan ja keksin, että vedän sitten biisin!”

Karhunen ei ole täysin luopunut perinteisistä puheista – hänestä on tärkeää, että lapset ja nuoret oppivat keskittymään niihinkin. Hän on kuitenkin huomannut, että nuorten kunnioitus on helpompi ansaita niin, että heidän kulttuuriaan arvostaa.

"Rehtorinkaan ei tarvitse olla instituutio, joka on irrallaan ja muiden yläpuolella”, Karhunen pohtii.

Senkin hän on pannut merkille, että monilla lapsilla ja nuorilla on haasteita itsensä kanssa. Heittäytymällä lauluun ja tanssiin Karhunen haluaa rohkaista etenkin niitä nuoria, jotka häpeävät itseään eivätkä uskalla näyttää omaa sisintään.

Karhunen suunnittelee ohjelmanumeronsa itse aina lyriikoista lähtien. Tälläkin kertaa niissä piilee vahva sanoma. Karhunen haluaa kannustaa nuoria iloitsemaan onnistumisistaan ja innostumaan jatko-opinnoistaan.

Pidä kaksin käsin vahvuuksistasi

Niinku cha, cha, cha

”Kappaleessa halusin korostaa, että kaikki vaihtoehdot jatko-opinnoille ovat yhtä arvokkaita. Kun pitää kiinni vahvuuksistaan, pärjää varmasti”, Karhunen toteaa.