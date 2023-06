”Katto meinasi romahtaa ja permanto pudota ja seinät kaatua!” summaa restaurointimaalarimestari Airi Kallio entisen ravintola Kaisaniemen, tulevan Cajsan Helmen remonttia.

Hän kuvailee urakkaa myös muun muassa ”pohjanoteeraukseksi”. Maalarimestarin poika Leo Kallio, joka vastaa entisöintiprojektin taloudellisesta ja teknisestä puolesta, käyttää rupeamasta välillä sellaisia kuvailevia ilmauksia, joita ei voi painaa lehteen.

Kallioiden mukaan varsinkin tänä vuonna ravintolan entisöinnissä on tullut lähinnä huonoja uutisia. Rakennus on paljastunut vielä huonokuntoisemmaksi kuin odotettiin.

”Tämä ei ole ollut enää restauroimista vaan uudisrakentamista. Sen takia meidän budjetti on pettänyt.”

Korjaamiseen tarvittavaa rahamäärää on paisuttanut myös materiaalikustannusten ja korkojen nousu.

Leo Kallio kertoo, että budjetti ylittyi toukokuun lopussa noin 20 prosentilla. Uudenmaan Osuuspankki myönsi tarvittavan lisäsumman, mutta ehdot ovat hänen mukaansa tiukat: korot ovat korkeat, ja laina tulisi maksaa takaisin puolessatoista vuodessa.

Osassa rakennusta remontti on vielä vaiheessa, koska korjattavaa on riittänyt enemmän kuin osattiin odottaa.

Kiinteistö jäi tyhjilleen vuonna 2019, kun verottaja haki edellisen ravintolayrittäjä Mika Hultin konkurssiin. Saman vuoden kesällä Hult kritisoi HS:lle Helsingin kaupunkia siitä, ettei se ollut pitänyt huolta silloin vielä omistamastaan rakennuksesta.

Samaa kritiikkiä tulee myös Kallioilta, jotka ostivat kiinteistön vuonna 2021. Taloa on jouduttu laittamaan uusiksi perustuksia myöten.

”Vuosikymmenten ajan Helsingin kaupungin omistusaikana tämän talon ylläpito ja kunnossapito on täysin laiminlyöty”, Leo Kallio muotoilee.

Hänen mukaansa ne korjaukset, joita talossa on aiemmin tehty, on myös dokumentoitu heikosti. Hän muistelee, että kattavimmat dokumentaatiot ovat vuodelta 1929. Silloisia rakenteita ei enää ole olemassa.

”Tämä on ollut sellainen aarteenetsintäleikki, että kun yhden kulman on avannut, on pitänyt avata seuraavakin kulma. Nyt lopputulema on se, että koko talo on kierretty ympäri.”

Kalliot ihmettelevät, miksi Helsingin kaupunki ei ole tullut vanhan ravintolan korjauskuluissa vastaan, vaikka rakennus on osa kulttuurihistoriaa ja kaupungin tontilla. Airi Kallio olisi toivonut kaupungilta empatiaa esimerkiksi rakennuksen aikana alennetun tonttivuokran muodossa.

Hän myös peräänkuuluttaa ”kulttuuritahtoa” – halua pitää huolta kulttuurihistoriasta.

Helsingin kaupungin tilapalveluiden tiimipäällikkö Ville Vuorio kertoo, että syy kaupungin linjaan piilee yhdenvertaisuusperiaatteissa.

”Jos tonttivuokraa alennettaisiin yhdelle, sitä pitäisi alentaa myös muille.”

Tiedot rakennukseen tehdyistä muutoksista ja korjauksista ovat Vuorion mukaan puutteelliset, koska vanhan talon omistajat ovat vaihtuneet useasti eikä tehdyistä muutoksista ole aina ilmoitettu.

”Siellä ovat jotkut tehneet aika rajuja ratkaisuja. On esimerkiksi kaadettu kantavia seiniä.”

Vuorion mukaan kaupunki noudattaa kiinteistöstrategiaa luopuessaan sellaisista kiinteistöistä, joille sillä ei ole käyttöä. Hän kiittelee Kallioiden tekemää työtä Kaisaniemen ravintolarakennuksen säilyttämiseksi.

Vuonna 2020 kaupungin tilaomaisuudesta vastaavan yksikön päällikkö Osmo Rasimus kertoi HS:lle, että kaupungin omistuksessa Kaisaniemen ravintolarakennusta pidettiin ”minimillään kunnossa”.

Talon lähes 200-vuotinen historia näkyy seiniltä kuorituissa kymmenissä tapettikerroksissa.

Haasteista huolimatta luovuttaminen ei tule Kallioille kysymykseen. Kallioiden sisukkuus johtuu sekä intohimosta että paikkaan laitetusta velkarahasta.

”Epätoivo on paras muusa”, naurahtaa työmaalle niin ikään saapunut perheyrityksen tuotannosta vastaava Ville Kallio, toinen Airi Kallion pojista.

Kalliot arvioivat, että takaiskuista huolimatta nyt ollaan rakennuksen remontoimisessa voiton puolella. Julkisivun rakennustelineet ovat lähdössä näillä hetkillä, ja osa huoneista on sähköjä vaille valmiina.

”Ei luulisi enää tulevan yllätyksiä, kun talo on avattu lattiasta kattoon”, Ville Kallio toteaa.

Ravintolan valmiimpia osia ovat Marskin ja Snellmanin kabinetit, jotka on entisöity huoneiden alkuperäistä ulkoasua mukaillen. Historiaa huoneissa riittää: Marskin kabinetista löytyy kieltolain aikainen salainen uloskäynti, ja Snellmanin kabinetissa on Airi Kallion mukaan luotu Suomen markkaa.

Tapettikerroksia on kuorittu joistakin seinistä kolmekymmentä. Vuosikymmenten kerrostumat tulevat näkymään myös valmiissa ravintolassa.

Airi, Leo ja Otto Kallio istahtivat lähes valmiiseen Marskin kabinettiin. Perheellä on sylissä ”työmaakoirat” Kerttu, Ines ja Tirri.

Asiakkaiden riittämisestä Kalliot eivät ole kovin huolissaan, kunhan Cajsan Helmi saadaan auki. Seitsemän minuutin kävelyetäisyys rautatieasemalta sekä lähistöllä olevat lukuisat hotellit pitänevät asiakasvirran vakaana.

Cajsan Helmestä tulee perustajiensa sanojen mukaan ”mannermainen kahvila–ravintola”.

”Tässä on ainakin 150 ravintolaa kilometrin säteellä. Ei me voida lähteä leikkimään sellaista, mitä me ei osata. Varsinkaan, kun panokset on näin kovat”, Leo Kallio selittää.

Kallioiden perheyritys on perustanut kahvi- ja teehuoneita vanhoihin restauroimiinsa taloihin myös Porvoossa ja Loviisassa. Kokemusta siis on.

Tällä hetkellä rakennuksen ja tien välissä on 60-senttinen ”vallihauta”. ”Alligaattorit vain puuttuvat”, Airi Kallio naurahtaa.

Milloin mannermainen kahvila-ravintola sitten aukeaa?

Tammikuussa 2023 Airi Kallio arvioi HS:lle, että tämän vuoden aikana. Vaikka takapakkia on tullut ja budjetti venynyt ja paukkunut, Kalliot antavat yhä saman arvion.

Tarkemmin toiveissa olisi, että Cajsan Helmi saataisiin auki tämän vuoden lopulla.

Koko projekti ei kuitenkaan valmistu silloin, kun kahvila-ravintolan ovet aukeavat. Edessä on vielä piha-alueen remontti. Kalliot tituleeraavat pihan tämänhetkistä rakennusjätekasaa ”tilataideteokseksi”.

Lisäksi Kaisaniemenpuistoa uudistetaan ja peruskorjataan seuraavan viiden vuoden aikana. Päivä, jolloin Cajsan Helmi on valmis puutarhoineen päivineen, siintää siis vielä kauempana tulevaisuudessa.

Ravintolan terassin ja pihan kunnostaminen on myöhempien aikojen murhe.

Rakennuksen isoista ikkunoista alkaa kuitenkin pikku hiljaa näkyä valoa. Ravintolan salin kattoon on maalattu sininen taivas, ja aiemmin katon läpi kasvanut tammi on vapautettu ulkoilmaan.

”Siteeraan ranskalaista filosofi Rousseauta, että ”takaisin luontoon”. Se on koko idea tässä talossa”, Airi Kallio summaa projektinsa syvintä ydintä.

Sitten Leo Kallio esittää oman yhteenvetonsa.

”Siteeraan tuntematonta suomalaista ajattelijaa, että paskan myivät.”