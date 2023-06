Tavastia-klubin taustayhtiöön etsitään uutta toimitusjohtajaa, jonka toivotaan aloittavan syksyllä 2023. Nykyinen toimitusjohtaja Juhani Merimaa jatkaa yhtiön hallituksessa.

Vuonna 1970 auennut Tavastia on yksi Euroopan vanhimmista rock-klubeista. Samassa yhteydessä toimivat myös pienempi klubi Semifinal ja ravintola Ilves.

Helsingin legendaarisen Tavastia-klubin taustayhtiöön etsitään uutta toimitusjohtajaa, Tavastia tiedottaa.

Syynä on, että yhtiössä on käynnissä sukupolvenvaihdos. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Juhani Merimaa sekä hallituksen puheenjohtaja Pekka Görman ovat jäämässä eläkkeelle.

Helsingin Rock and Roll Oy vastaa Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevien Tavastia- ja Semifinal-klubien sekä Ravintola Ilveksen toiminnasta. Lisäksi yhtiö tuottaa ravintolapalveluita tapahtuma-alalla esimerkiksi Töölön Bolt Arenalle, Pori Jazzeille, Provinssille, Ruisrockille ja Tuska-festivaalille.

Merimaa ja Görman jatkavat molemmat yhtiön hallituksessa ja ovat tiedotteen mukaan sitoutuneet uuden toimitusjohtajan perehdyttämiseen. Johtajan toivotaan aloittavan työnsä syksyllä 2023.

Tänä vuonna 76 vuotta täyttävän Merimaan mukaan ensimmäinen reaktio, jonka hän eläkeilmoituksestaan sai, oli ”vihdoinkin”.

”Parempi myöhään kuin ei milloinkaan”, hän toteaa HS:lle naurahtaen.

Merimaa kertoo jo aiemmin siirtäneensä omistustaan seuraavalle sukupolvelle ja että yhtiö on palautunut koronapandemiasta hyvin. Siksi nyt on hänen mukaansa oikea aika jättäytyä sivuun toimitusjohtajan pestistä.

”Mielestäni yhtiöllä on vahva taloudellinen tilanne ja hyvä konsepti, vaikka tietysti ei voi koskaan ennustaa, mitä nurkan takana odottaa.”

Viime vuosien suurimmat muutokset tapahtuma- ja ravintola-alalla liittyvät Merimaan mukaan pandemian lisäksi siihen, että monia tapahtumapaikkoja on poistunut markkinoilta ja elävän musiikin tarjonta kokonaisuudessaan on vähentynyt.

Hän nostaa esiin esimerkiksi Hartwall Arenan eli nykyisen Helsinki-Hallin, Circuksen ja Nosturin joiden tapahtumatoiminta on viime vuosina Helsingin keskeisillä paikoilla päättynyt.

”Säpinä on vähentynyt paljon, mikä on harmi, mutta me taistelemme jatkossakin elävän musiikin puolesta”, Merimaa sanoo.

Hän kuitenkin uskoo, että Tavastian tulevaisuus on valoisa ja ensi syksyksikin on jo useita loppuunmyytyjä keikkoja.

Juhani Merimaa kuvattuna Tavastialla kesällä 2020 korona-ajan poikkeusjärjestelyjen keskellä.

Uuden toimitusjohtajan paikka haluttiin Merimaan mukaan laittaa avoimeen hakuun, jotta kiinnostusta voidaan kartoittaa mahdollisimman laajasti.

Hän ei toistaiseksi osaa sanoa, kuinka paljon hakemuksia paikkaan on tullut. Merimaan lapsenlapsi Mikko Merimaa jatkaa edelleen Tavastian ohjelmavastaavana.

Eikä Juhani Merimaa itsekään kovin kauas malta poistua – onhan Tavastia muodostunut vuosien varrella lähes toiseksi kodiksi. Hän kuitenkin yrittää olla ”puhaltamatta hirveästi niskaan”, kun uusi toimitusjohtaja on valittu.

Varsinaista jäähyväiskonserttia Merimaalle ja Görmanille ei näillä näkymin ole luvassa.

”Eiväthän nämä ole jäähyväiset, jos vaihdan vain roolia. Olisi vähän noloa ilmoittaa läksiäisistä, jos edelleen pyörii nurkissa”, Merimaa toteaa.