Puheenjohtaja Tuija Lindholmin mukaan Punavuoriseura lakkauttaa itsensä, ellei kolmejäsenistä hallitusta saada kasaan.

Keskiviikkona illalla 28-vuotiaalla Punavuoriseuralla on edessä kohtalon hetket. Jos Punavuoren Ahvenen kabinettiin ei saavu kello 18 innokkaita hallitustoiminnan vetäjiä, yhdistys on varautunut purkamaan itsensä.

Puheenjohtaja Tuija Lindholmin mukaan tilanne on jokseenkin toivoton. Lindholm on toiminut pestissään vuodesta 2018, mutta on nyt muuttamassa alueelta pois töiden vuoksi.

Yhdistys perustettiin alun perin Sinebrychoffin puiston suojelemiseksi liialta rakentamiselta. Punavuoriseura osallistuu Lindholmin mukaan alueen kaupunki- ja liikennesuunnitteluun ja järjestää myös yhteisölle toimintaa. Yhdistys on esimerkiksi järjestänyt Rööperifest-tapahtumaa jo kymmenen vuoden ajan.

”Jätkäsaariseura on samankaltainen, he järjestävät myös vastaavanlaisia tapahtumia. Mutta se vaati paljon henkilöresursseja”, Lindholm kertoo.

Punavuoriseuralla on tällä hetkellä noin sata jäsentä. Jos heistä ei tänään löydy kolmea ihmistä muodostamaan hallitusta, yhdistys lopettaa toimintansa.

”Väki on vanhentunut siitä, kun seura perustettiin 28 vuotta sitten ja porukka on ollut jo pitkään eläkkeellä. Ihmisillä on lapsenlapsia, mökkeilyä ja muuta tekemistä vapaa-ajalle.”

Toimintaa on hankaloittanut myös se, että alueen asukastalo Betanian suljettiin tulevan remontin takia, jolloin seura menetti tukikohtansa.

Lindholm ei usko että kaupunginosayhdistystoiminta olisi sinänsä hiipumassa, mutta sen byrokraattisuus ei viehätä monia.

”Ihmiset tulevat mukaan tapahtumiin ja ovat innoissaan niistä. Perusyhdistystoiminta, eli se että joku haluaisi pitää jotain hallituksen kokouksia, ei oikeasti kiinnosta ketään.”