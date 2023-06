”Ne ovat numeroita vain.”

Niin toteaa Aulis Junes uhkasakoista, joita Helsingin kaupunki on jälleen kohdistanut hänen asuintaloonsa. Kaupunki määräsi Junekselle ensimmäisen uhkasakon tammikuussa 2018. Nyt kokonaissumma on kohonnut jo 58 000 euroon.

HS uutisoi tiistaina, että kaupunki aikoo jälleen määrätä Juneksen sakon uhalla aloittamaan huvilansa korjauksen.

Aikaa olisi vuoden loppuun asti – mutta Junes ei taaskaan hätkähdä.

Junes on toki myöntänyt kaupungille, että julkisivu on korjattava.

Silti hän aikoo suorittaa vaaditut korjaustyöt vasta sitten, kun puistoalueelle ja 135-vuotiaalle huvilalle myönnetään niiden kulttuurihistoriaa vaaliva suojelukaava.

Kaavamuutos on valmistelussa, ja etenee poliittiseen päätöksentekoon näillä näkymin vuonna 2025.

Ränsistynyt huvila herättää huomiota paitsi pihalta käsin, myös junaradalta päin katsottuna.

Kaupunki vetoaa siihen, että Junes on laiminlyönyt rakennuksen kunnostustöitä. Jo kaukaa on helppo huomata, että huvila voisi kaivata uutta maalipintaa. Sen lisäksi kunnostusta vaativat kaupungin mukaan ikkunat, räystäs- ja sadevesikourut sekä parvekkeet.

85-vuotias Junes osti purku-uhan alla olleen huvilan 1970-luvulla. Täällä hän edelleen asuu ja kertoo pitävänsä tiluksista huolta.

”Valvon kyllä päivin ja öin, ettei tämä tästä lahoa”, Junes sanoo.

Kaupungin mukaan huonokuntoiset parvekerakennelmat muodostavat ympäristölle turvallisuusriskin.

Junes ei taivu kaupungin ehtoihin, sillä hän on ”ehta periaatteen mies”. Puheissaan hän tituleeraa itseään vanhaksi talonvaltaajaksi ja Helsingin keskustan viimeiseksi maajussiksi. Myös kansanparantajaksi.

”En minä mikään jäsenkorjaaja ole. Kansanparantaja tarkoittaa sitä, että hän parantaa kansan, perinteen ja kulttuurin olosuhteita sekä suojelee niitä”, Junes sanoo.

Aulis Junes muistetaan kansalaisvaikuttajana. Hän on ollut muun muassa perustamassa Nuorisosäätiötä sekä Asemanlapset ry:tä.

Junes väittää, ettei vehreä Linnunlaulu olisi nykyisellään ilman hänen toimiaan.

Linnunlaulun puistoalue on Junekselle vielä arvorakennustakin tärkeämpi. Aivan Helsingin ytimessä sijaitsevan alueen biodiversiteettiä tulee hänen mukaansa vaalia.

Kaupunki on hänen mukaansa joskus kaavaillut laajentavansa rautatietä niin, että huvila puistoineen jyrättäisiin uusien raiteiden tieltä. Juneksen on vaikea luottaa siihen, että kaupunki haluaisi palauttaa alueen alkuperäiseen loistoonsa.

Kaupungin kanssa käydyt kiistat on arkistoitu paksuihin mappeihin, joita Junes esittelee keinutuolistaan käsin. Työhuone pursuilee vanhaa tavaraa, kuten rakennuksen muutkin parikymmentä salia ja kamaria. Juneksen koti on samalla kaikille avoin kirpputori, jonka irtaimisto on kerätty vuosikymmenten varrella muun muassa kuolinpesistä.

Junes voi ihailla vehreää pihapiiriä huvilansa lukuisista ikkunoista.

Junes kuljettaa HS:n toimittajaa ympäri pimeän huvilan kolmea kerrosta ja vie aina vintille asti. Ylpeyttä isännässä herättää erityisesti vahvat kattorakenteet, jotka eivät toden totta näytä luhistumisen merkkejä.

Junes vannottaa, ettei talossa ole hometta tai muutenkaan kosteutta. Hän pyytää toimittajaa kurkkimaan esimerkiksi ylimmän kerroksen liinavaatekaappeihin, joissa lepää täysin kuivia valkeita tekstiilejä.

Rakennusvalvonta vieraili huvilalla huhtikuussa 2022. Silloin rakennuksen sadevesijärjestelmä todettiin puutteelliseksi niin, että katolta tippuva vesi aiheuttaa rakenteisiin kosteusvaurioita.

HS ei tavoittanut rakennusvalvontaa kommentoimaan tämänhetkistä tilannetta.

Osa kirpputorikäytössä olevan huvilan huoneista on niin täynnä tavaraa, että niissä kulkeminen vaatii puikkelehtimista.

Jos Junes saisi suojelukaavansa vaikka heti huomenna, ryhtyisikö mies hommiin?

Siinä kohtaa Junes muistuttaa iästään, minkä vuoksi hänellä on suunnitelma. Huvila tulee palauttaa alkuperäiskuntoonsa.

”Tässä kävi eräs varakas nuoripari, joka asuu Käpylässä. Heillä on toinenkin iso kartano, ja he tuntevat perinnerakentamisen. He tietävät, ettei pellavaöljyllä käsiteltyjä seiniä saa turmella jollakin lateksipohjaisella maalilla”, Junes jyrähtää.

Juneksen arkistoista löytyy alkuperäisiä rakennuspiirustuksia, joita hän toivoo hyödynnettävän huvilan entisöinnissä.

Rakennuksen näyttävä torni purettiin jo aikoja sitten, mutta Junes kaipaa sen jälleenrakentamista. Kunhan kunnostustyö tehtäisiin perinteitä kunnioittaen, eikä mentäisi tehokkuus edellä.

Junes ei halua ottaa vastaan EU:n tai valtion avustuksia. Hänellä riittää sanottavaa virkamiehistä, joiden toimia hän nimittää moneen otteeseen nihilistisiksi.

”Jos pistän nimeni paperiin, silloin minä tunnustan heidät.”