Nykyään on mahdollista seurata kadonneen tai varastetun puhelimen sijaintia todella tarkasti. Ann-Mari Salin on tarkkaillut omaansa useamman päivän, mutta varastettua puhelinta hän ei silti ole saamassa takaisin.

Helsinkiläisen Ann-Mari Salinin viisi viikkoa sitten ostettu Applen Iphone -kännykkä varastettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä noin kahdelta kesäterassi Mummotunnelissa.

”Oletan, että huomasin sen nopeasti, koska käytin puhelinta paljon, kun otin kuvia.”

Salin kertoo, että häneen oli tarttunut täydellä tanssilattialla takaapäin mies. Hän oli käskenyt miestä irrottamaan otteensa. Pian tapahtuman jälkeen Salin oli lähtenyt tanssilattialta tiskille, missä hän huomasi, että hänen laukkunsa oli auki ja puhelin poissa.

Hän epäilee, että puhelin on lähtenyt tanssilattialla häneen tarttuneen henkilön matkaan.

Kun puhelimen puuttuminen huomattiin, Salinin kaveri alkoi heti soittaa siihen. Kännykkä oli kuitenkin ehditty laittaa pois päältä.

Vaikka puhelimeen ei saatu soittamalla yhteyttä, keinot eivät loppuneet siihen. Salin on seurannut puhelimen sijaintia toisen laitteen kautta varastamisesta asti.

”Ensin se oli Annankadulla ja siirtyi sitten Kalevankadulle. Siellä se on edelleen.”

Salin kirjoitti asiasta Helsingin puskaradio -ryhmään Facebookissa. Julkaisu keräsi toistasataa kommenttia. Moni kertoi samanlaisista kokemuksista.

”On ilmeisesti aika yleistä, että puhelin on lähtenyt baarista.”

Alun perin Salin ajatteli itse lähteä sijaintitietojen osoittamaan paikkaan etsimään puhelintaan.

Hän tuli kuitenkin toisiin aatoksiin, sillä hän uskoo, ettei kuitenkaan löytäisi puhelimensa luokse.

Koska puhelin on sammutettu, sen luokse ei voi suunnistaa esimerkiksi soittoäänen avulla. Hänen on mahdotonta myöskään tarkentaa puhelimen sijaintia sisätiloihin. Varas voi piileksiä suljetun oven takana rauhassa. Keinot olisivat kovin vähissä.

Salinilla olisikin kehitysehdotus kännyköihin.

”Olisi vielä fiksumpaa, että puhelimen sammuttamiseen tarvitsisi turvakoodin.”

Salin on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen.

Silti hän on siinä käsityksessä, ettei poliisi sijaintitiedoista huolimatta ehdi lähteä paikan päälle hakemaan puhelinta.

Todennäköinen lopputulos on siis se, että Salin saa vakuutuksen kautta uuden puhelimen ja vanha jää sijaintitietojen viitoittamalle tielle.

Puhelin on kuoletettu niin, että se on Salinin mukaan varkaille käytännössä käyttökelvoton. Hän ei tiedä, mitä hyötyä siitä enää on pitkäkyntisille.

”Ärsyttää ihan suunnattomasti.”