Taina Mertasaari löysi Hietaniemen hautausmaalta tuntemattoman ”Lilla Annan” haudan. Pienestä haudasta paljastui vaikutusvaltainen suku, jonka vaiheisiin Mertasaari on perehtynyt.

Hietaniemen hautausmaan vanhalla puolella suurten paasien keskellä nököttää pienen pieni hautakivi. Haudassa lepää kaiverruksen mukaan ”Lilla Anna”, joka syntyi vuonna 1864 ja kuoli vuonna 1865.

Haudan huomasi kevättalvella helsinkiläinen Taina Mertasaari. Hän kertoo kävelevänsä mielellään Hietaniemen hautausmaalla, koska paikka on täynnä tarinoita. Hautakivistä voi lukea titteleitä ja toivotuksia vuosisatojen takaa.

Yksinäinen hauta herätti Mertasaaren kiinnostuksen.

Hänen ainoat tietonsa vainajasta oli kaiverrettu kiveen: lähes 160 vuotta sitten eli ja kuoli lapsi nimeltä Anna Mexmontan.

Lilla Annan hauta on Hietaniemen suuriin kiviin verrattuna huomiota herättävän pieni.

Mertasaari alkoi selvittää haudan tarinaa ja löysi pian Hietaniemestä kaksi suurta Mexmontanien sukuhautaa.

”Toisella niistä seistessäni huomasin, että haudassa lepää toinen Anna Mexmontan, joka oli syntynyt Lilla Annan kuoleman jälkeen. Silloin lapsille annettiin muistona kuolleiden sisarusten nimiä.”

Mertasaari epäili, että sukuhaudan Anna olisi yksinäisen haudan Annan pikkusisko.

Vastaus löytyi lopulta 158 vuoden takaisesta sanomalehdestä. Helsingfors Tidningar -lehdessä oli ilmoitettu 1. helmikuuta vuonna 1865 näin:

”Meidän pieni tyttäremme Anna, lyhyen sairauden seurauksena hiljaa ja rauhallisesti nukkui pois 27. tammikuuta klo 1 päivällä, olkoon näin sukulaisille ja osaaottaville ystäville ilmoitettu.”

Mertasaari oli aiemmin saanut selville, että Anna oli kuollessaan 11 kuukauden ikäinen.

Sanomalehden ilmoituksen ovat allekirjoittaneet Fridolf ja Louise Mexmontan. Heidän viimeinen leposijansa on sama sukuhauta, johon myöhemmin syntynyt Anna Mexmontan on haudattu.

Epäilys oli siis osunut oikeaan – Annat olivat sisaruksia. Mutta miksi eri haudoissa?

Kun Annan vanhemmat löytyivät, suvun vaiheet alkoivat aueta Mertasaarelle. Sukuhaudasta löytyvät Annan vanhempien lisäksi muun muassa tämän kuusi sisarusta.

”Kaikki Annan sisarukset elivät tosi vanhoiksi.”

Eloon jäänyt Anna oli sisaruskatraan viimeinen.

Mertasaari alkaa luetella löytämiään suvun jäseniä. Tulee selväksi, että pienen tuntemattoman haudan takaa on paljastunut paljon tunnettuja sukulaisia.

”Suvussa on esimerkiksi Seurahuoneen omistaja, taiteilijoita ja armeijan väkeä”, Mertasaari luettelee.

Mexmontanit tai Maexmontanit ovat lähtöisin Varsinais-Suomesta, jossa syntyi vuonna 1760 Annan isoisoisä Jacob Mexmontan. Hän omisti menestyvän kauppahuoneen ja sai keisarilta kauppaneuvoksen arvon.

Hänen poikansa ja kaimansa Jacob Mexmontan (1796–1884) oli sen sijaan tunnettu metsästäjä mutta myös kartanonherra ja kirjailija. Nuoremman Jacobin poika ja Annan isä Fridolf oli jalkaväen kenraali.

Lilla Annan isoveli Nikolaj Mexmontan (1860–1932) seurasi isänsä jalanjäljissä armeijauralle. Hän oli kenraalimajuri ja Suomen kaartin viimeinen päällikkö. Sisällissodassa hän oli myös valkoisen armeijan päämajan upseeri.

Lisäksi Annan setiä ja kaukaisempia sukulaisia on toiminut muun muassa viinatehtailijoina, miekkailun opettajina ja taidemaalareina.

Lilla Annan veli Nikolaj Mexmontan (toinen vas.) kävelee presidentti P. E. Svinhufvudin rinnalla syyskuussa 1932. Kenraalimajuri Nikolaj Mexmontan kuoli saman vuoden marraskuussa.

Mahtisuvun naisista on huomattavasti miehiä vähemmän tietoa. Yhden Mertasaari kuitenkin tietää mainita.

Lilla Annan sedän vaimo Johanna Mexmontan (1844–1903) omisti Helsingin Seurahuoneen vuodesta 1892 alkaen. Muutamaa vuotta myöhemmin hän otti hoidettavakseen myös Kaivohuoneen.

Johannan mies oli apteekkari, valokuvaaja ja viinatehtaan perustaja Sigfrid Mexmontan (1831–1880).

”Jos nykyään ajatellaan, että ihmisillä on monta ammattia elämänsä aikana, niin on ollut ennenkin”, Mertasaari naurahtaa.

”Ihmiset ovat olleet toimeliaita ja rohkeita. Heillä on ollut tavoitteita ja unelmia ihan niin kuin meilläkin.”

Tämä toimelias suku on kuitenkin todennäköisesti sammunut noin 10 vuotta sitten. Viimeinen jäsen asui Ruotsissa, mutta hänet on haudattu niin ikään Hietaniemen sukuhautaan.

Reiluun kymmeneen vuoteen Lilla Annan haudalla ei enää ole ollut hoitajaa tai muistajaa. Nyt tilanne on toinen.

”Vien haudalle silloin tällöin kukkaset tai kynttilän. Ajattelen, miten rakas ja tärkeä hän on joskus perheelleen ollut, vaikka elämä jäi lyhyeksi”, Mertasaari kertoo.

Mertasaari on vaalinut haudan muistoa myös kertomalla selvittämiään palasia suvun historiasta sosiaalisessa mediassa.

”Jos osaisi, tästä saisi kirjoitettua hienon historiallisen romaanin.”

Vaikka pienestä haudasta on selvinnyt suuri ja polveileva tarina, yksi kysymys on vielä avoin. Miksi pienen Annan viimeinen leposija on erillään muista?

Kun Lilla Annan vaiheet ja verisiteet paljastuivat Mertasaarelle, kävi ilmi, että Anna oli ensimmäinen Hietaniemeen haudattu Mexmontan.

Mertasaari ei tiedä, miksi Annaa ei myöhemminkään siirretty sukuhautaan. Ehkä muistot tästä olivat haalistuneet, kun Mexmontan-nimeä kaiverrettiin kiveen seuraavan kerran vasta vuosikymmeniä myöhemmin.

Kun Mertasaari twiittasi kuvan Lilla Annan haudasta, joku huomautti, että lemmikit ovat haudalle osuva kukkavalinta. Laji tunnetaan englanniksi nimellä forget-me-not.

Älä unohda minua.