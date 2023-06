Monia ilahduttanut juustopuoti lopettaa toimintansa Vanhassa kauppahallissa.

Laura Salosen juustokaupan vaiheista on saatu lukea paljon niin perinteisestä kuin sosiaalisesta mediasta.

Kansainvälisestikin huomiota herättänyt Juustoansa-niminen puoti lopettaa toimintansa Vanhassa kauppahallissa.

Yrittäjä Laura Salonen kertoo henkilökohtaisessa blogissaan, että juustopuodin perustaminen oli vuodenvaihteessa 2020 kuin satua. Sitten iski pandemia, ja yrityksen kannattavuus laski rajusti.

Salonen ryhtyi kehittelemään erilaisia innovaatioita, kuten juustotilauksia kotioville toimittavan ”juustotaksin”. Sekään ei lopulta riittänyt. Maailmantilanteen vaikutukset ovat alkaneet näkyä vahvasti ihmisten ostokäyttäytymisessä.

”Kun rahat ovat tiukilla ja hinnat nousevat, tällaisista luksustuotteista aletaan ehkä ensimmäisenä tinkimään”, Salonen sanoo HS:lle.

Kaikesta huolimatta Salonen kertoo, että Juustoansasta ehti muodostua sen asiakkaille, seuraajille ja faneille ”merkityksellinen pieni ilmiö”.

Jopa Netflixin Somebody Feed Phil -ruokaohjelman tähtijuontaja Philip Rosenthal on käynyt maistelemassa Juustoansan antimia, mikä poiki myymälään paljon uteliaita turisteja. Lisäksi Salonen on päivitellyt puotinsa kuulumisia ahkerasti sosiaaliseen mediaan.

”Toivon, että tämä brändi saisi vielä jatkaa ja loistaa. Mutta se on tulevaisuutta, eikä minulla ole kristallipalloa.”

Laura Salonen ja hänen Ia-tyttärensä kuvattiin juustopuodin edessä tammikuussa 2020.

Ilman aiempaa yrittäjätaustaa juustokauppiaaksi päätynyt Salonen on yksinhuoltaja. Nyt hänellä on mahdollisuus antaa enemmän aikaa ja huomiota alakouluikäiselle tyttärelleen.

”Tyttäreni on ollut paljon mukana kauppahallissa, mutta hän on silti lapsi, joka tarvitsee myös muita virikkeitä. Vaikka tavallaan halli on kasvuympäristönä hieno, joudun siellä keskittymään työntekoon”, Salonen kertoo.

Vielä ei ole tietoa, kuka ottaisi Salosen paikan kauppahallin liiketilasta. Hän tahtoo alleviivata olevansa valmis auttamaan mahdollista uutta yrittäjää kaikessa, missä vain pystyy.

Samalla hän rohkaisee uutta yrittäjäsukupolvea lähtemään juurikin Vanhaan kauppahalliin.

”Tämä kauppahalli on hyvin ainutlaatuinen ja sen takia sitä pitääkin vaalia. Meillä ei toista samanlaista ole.”

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.