Nuoret perustivat Mustikkamaalle kesäkahvilan, joka haluaa toiminnassaan huomioida erityisesti kielivähemmistöt.

Kymmenet turistit harppovat Kalasatamasta Isoisänsiltaa kohti. Monen kuulee puhuvan englantia, mutta suositussa Mustikkamaan kansanpuistossa huomioidaan nyt myös kielivähemmistöt.

Syötävään puistoon juuri avattu Mustikkamaja-kahvila palvelee asiakkaitaan suomen ja englannin lisäksi karjalaksi ja viittomakielellä.

”Ajatus on siinä, että nekin ihmiset, jotka puhuvat karjalaa tai viittovat, tietäisivät olevansa tervetulleita”, sanoo Runo Vainio, yksi kahvilan kolmesta 4H-yrittäjästä.

Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivujen mukaan Suomessa on noin 30 000 karjalankielisen kieliyhteisön jäsentä, ja päivittäin sitä puhuu noin 5 000 henkeä.

Viittomakielentaitoisia henkilöitä maassa puolestaan on Suomen Kuurojen liiton tietojen mukaan noin 10 000–14 000, joista noin 4000–5000 on kuuroja. Erityisesti viittomakielen taitoa voi pitää esteettömyyskysymyksenä, sillä se on äidinkieli suurelle osalle kuuroista.

Kuurot saattavat joutua turvautumaan kynään ja paperiin nopeissakin asiakaspalvelutilanteissa, mikä saattaa tuntua heistä kömpelöltä.

”Aika vähän on sellaisia paikkoja, joissa viittomakieliset voisivat omalla kielellään asioida”, toinen yrittäjistä, Kuura Virtanen pohtii.

Vainio nyökkäilee ja pohtii, että aina on sitä parempi, mitä enemmän erilaisille vähemmistöille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua.

”Eikä perusviittomia ole vaikea opetella”, Virtanen toteaa.

Runo Vainio koristelee porkkanakakkua keksimurulla. Vieressä hänen yrittäjäkaverinsa Kuura Virtanen.

Yrittäjäkolmikkoon kuuluu Vainion ja Virtasen lisäksi Marika Kauppinen. Kauppinen sairastui ennen avajaisia, eikä päässyt siksi paikalle. Hän tuo porukkaan asiantuntijuutta karjalan kielestä ja kulttuurista karjalaisten sukujuuriensa myötä.

Kauppinen leipoo perinneleivonnaisia, ja hän aikookin tehdä karjalanpiirakoita kahvilassa myytäväksi.

Kolmikkoa yhdistää se, että heistä kaikki ovat opiskelleet viittomakieltä korkeakoulutasolla. Kielessä kiinnostivat erityisesti sen visuaalisuus sekä viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen.

”Kuurot ovat Suomessa vähemmistö, jolla on rikas kulttuuri”, Vainio sanoo.

Kesäkahvila on osa Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistyksen Yrityskesä-ohjelmaa, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Helsingin kaupunki on tarjonnut tilat kahvilakäyttöön Syötävässä puistossa sijaitsevasta punaisesta pirtistä sekä 300 euron arvoisen yrityssetelin toiminnan käynnistämiseen. 4H on tarjonnut nuorille yrittäjyyskoulutusta ja oman yrittäjämentorin.

Vitriinissä odottaa ainakin parsapiirakkaa ja juustokakkua. Kaikki on valmistettu ilman eläinperäisiä ainesosia. Syötävässä puistossa toimiva nuorisopalveluiden ympäristöyksikkö toivoi kahvilassa tarjottavan kasvisruokaa.

”Me halusimmekin tehdä kaikesta suoraan vegaanista”, Virtanen kertoo.

Kahvilakoira Nooa haluaa olla mukana kaikessa, mitä kahvilalla tapahtuu.

Tunnelma kahvilalla on avajaispäivänä seesteinen. Virtanen piirtää liidulla numeroita hinnastoon ja Vainio puuhailee tiskin takana. Alkujännityksestä näyttää olevan jo päästy yli, ja kahvilan arki saa alkaa.

Erityistä innokkuutta osoittaa Vainion havannankoira Nooa. Asiakkaiden rapsutuksia kerjäävällä lemmikillä on yrityksen toiminnassa oma tehtävänsä.

”Nooa on se vetonaula ja viihdyttäjä”, Vainio nauraa.

Paikka on ehtinyt olla auki muutaman tunnin, ja pari asiakasta on jo pistäytynyt. Sekin on hyvin ensimmäiseksi päiväksi, kaksikko tuumaa.

Onneksi kahvila sijaitsee saaren keskeisessä solmukohdassa. Sinne on Mustikkamaan polkuja pitkin helppo päätyä.