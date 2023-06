Koulun ympäristöön ilmeistyi parikymmentä myrkyllistä hullukaalia. Paikallinen puutarhaharrastaja epäilee, että joku on saattanut levittää siemenet alueelle, mutta siitä ei ole vahvistettua tietoa.

Lauttasaarelainen Päivi Litmanen-Peitsala hämmästyi torstaina, kun hän löysi Lauttasaaren alakoulun ohi kulkevan kävelytien vierestä parikymmentä hullunkaalia. Hullunkaali on Suomessa erittäin harvinainen, tappavan myrkyllinen kasvi.

Litmanen-Peitsala epäilee, että joku olisi saattanut levittää kasvin siemeniä tahallaan alueelle. Toinen mahdollisuus on, että koulun peruskorjauksen yhteydessä alueelle tuodussa maa-aineksessa on ollut siemeniä, jotka lähtivät kasvamaan tänä kesänä.

”Sillä koko alueella, mihin maata on tuotu, kasveja on vain 40–30 sentin päässä jalkakäytävästä. Tuli sellainen epäilys, että ei hitto, täällä on joku nyt ollut. Kasvin siemeniä on myös myynnissä”, hän kertoo.

Helsingin yliopiston yli-intendentti ja kasvitutkija Henry Väreen mukaan kumpikin skenaario on mahdollinen.

”Jos on tuotu maamassaa jostakin, missä se on kasvanut aikaisemmin, voi olla että se on levitetty pienelle alueelle. Ei voi tietää kummin se on”, Väre pohtii.

”En ole koskaan kuullut, että kasvia levitettäisiin tahallisesti, mutta voi olla että joku tekee sitä tietämättään tai hänellä on kieroutunut ajatusmaailma”, hän jatkaa.

Koska kasvit ovat koulun pihalla, Litmanen-Peitsala keräsi kaikki kukkivat hullukaalit pois hävittämistä varten. Samalla hän kitki pois alueella kasvanutta lupiinia, joka on haitallinen vieraslaji.

Litmanen-Peisala hävitti kasvit sekajätteeseen ja pyrkii nyt valistamaan muita lauttasaarelaisia hullukaalista sosiaalisessa mediassa sekä saaren lehdessä.

”Meilläkin esimerkiksi täällä Lauttasaaressa on todella paljon maalämpöremontteja ja muuta rakentamista. Jos se on tullut maaperäsiirron mukana, niin ihmisten on hyvä tietää, että kyseessä on tämän näköinen kasvi”, hän kertoo.

Hullukaalia esiintyi lähinnä kävelytien vieressä. Litmanen-Peitsala hävitti kasvit alueelta.

Hullukaalia on historiassa käytetty lääkekasvina, mutta kasvitutkija Väre puhuu mieluummin myrkkykasvista.

”Se voi aiheuttaa vakaviakin oireita ja tappaa isoina annoksina.”

Kasvin siemenillä on myös hallusinogeenisiä vaikutuksia.

”Niillä on huumaava vaikutus, joka pistää näkemään kaikenlaista. Vanhoina hyvinä keskiaikoina, kun noituuteen uskottiin, jos vanha emäntä oli pienessä pöhnässä ja käyttäytyi omituisesti, hän oli noita”, Väre kertoo.

Siemenet ovat myös kasvin myrkyllisin osa ja väärin käytettynä ne tappavat. Siksi tutkija korostaa, ettei kasveihin kannata kajota ollenkaan.

”Ei pidä käyttää ollenkaan.”

Kaksivuotista koisokasvia tavataan Henry Väreen mukaan Suomessa erittäin harvoin.

”Hullukaalia löytyy lähinnä vanhoista asutuskeskuksissa, kuten Turun linnan viereltä ja Suomenlinnasta. Voi löytyä muuallakin missä on ollut 1700-1800-luvulla toimintaa, missä kenties on ollut lääkekasvipuutarhoja tai muuta vastaavaa.”

Tällaisista paikoista peräisin olevassa maa-aineksessa siemenet voivat säilyä mullassa vuosikymmeniä ja mahdollisesti vuosisatoja.

”Siemenet säilyttävät itämiskykynsä pitkään, kunnes maata söhritään. Suomenlinnassa sitä näkee melkein vuosittain, koska siellä on paljon remonttitöitä”, Väre kertoo.

Kasvi ei ole suojeltu, mutta Väreen mukaan hullukaalia ei ole välttämätöntä kitkeä.

”Jos se olisi minun pihalla, niin se saisi olla ihan rauhassa, koska minä en söisi sitä. Se on näyttävä ja komea kasvi. Mutta jos on pieniä lapsia tai muuta sellaista, niin ehdottaisin ottamaan pois.”