Rodopuistossa kannattaa varautua tungokseen ja runsaaseen kukintaan. Juhannuksen jälkeen kukkiminen alkaa yleensä olla ohi.

Haagan Alppiruusupuisto eli Rodopuisto kukkii tällä hetkellä kaikkein runsaimmin.

”Nyt siellä on hienoimmat hetket”, kertoo liikelaitos Staran vastaava piiripuutarhuri Mari Kaunismaa.

Hänen mukaansa puiston ensimmäiset atsaleat puhkeavat useimmiten jo toukokuun lopulla. Juhannuksen jälkeen puiston kukinnoista on yleensä ”rippeitä jäljellä”.

Kukkaloistoon on havahduttu hyvin, ja puistossa on käynyt Kaunismaan mukaan paljon väkeä. Tungokseen kannattaa varautua, jos alppiruusuja lähtee ihailemaan iltaisin tai viikonloppuisin.

Komein kukinta on houkutellut puistoon myös erilaisia yrittäjiä. Siitä on seurannut pieniä ongelmia puhtaanapidon kanssa, koska roskasäiliöihin on kävijöiden roskien lisäksi viety myös esimerkiksi yrittäjien suurempia pahviroskia.

Puhtaanapitoa on kukinta-aikana lisätty viikonloppuisin. Puistoon on tuotu Kaunismaan mukaan käymälöitä sekä muutama jäteastia lisää.

Alppiruusupuistossa on tehty remonttia viime kesästä asti. Muun muassa päänsisäänkäynnin portti uusitaan. Lisäksi tehtynä tai tehtävänä on pienempiä korjauksia sekä käytäväköysien vaihtamista.

Remontit vaikuttavat Kaunismaan mukaan lähinnä siihen, että parkkipaikkoja voi olla vaikeampaa löytää.

”Yritetään, ettei tehtäisi isompia töitä kukinnan aikana.”

Kaunismaa ohjeistaa, että puistossa käydessä kannattaa ottaa kukat ja kanssavierailijat huomioon.

”Toivotaan, että kasvillisuutta ei katkota ja pysytään puiston käytävillä. Kukista on useammalle iloa, jos ne ovat pensaassa.”

Lisäksi hän muistuttaa tarkkuudesta metsäpalovaaran aikana. Uudellamaalla on voimassa metsäpalovaroitus, jonka aikana avotulen tekeminen eli esimerkiksi kertakäyttögrillin käyttö on kielletty.