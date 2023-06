Leikkipuisto Lammen kahluuallas on ehditty jo sulkea tänä kesänä toistuvasti roskaamisen takia. Ongelma ei rajoitu pelkästään Kontulaan.

Leikkipuisto Lammessa on merellinen teema.

Kontulan leikkipuisto Lammen lasten kahluuallas ehtinyt olla tänä kesänä toistuvasti ilkivallan kohteena, vaikka se on ollut auki vasta viikon.

Ohjaaja Sointu Sinivaaran mukaan ilkivalta tapahtuu neljän jälkeen iltapäivällä, kun työntekijät lähtevät puistosta.

”Paikalle pamahtaa paljon ihmisiä, kuten koululaisia, lapsiperheitä ja aikuisia. Kaikki eivät käytä allasta, mutta he jäävät pihalle ja aamulla altaasta löytyy roskia, ruokaa ja kaikenlaista tavaraa. Välillä kakkavaippojakin”, Sinivaara kertoo.

Sinivaara arvioi, että pahimmat roskaajat ovat koululaisia, joita säännöt eivät hirveästi kiinnosta.

”Heistä löytyy ylimääräistä energiaa, jota käytetään altaan likaamiseen.”

Altaan pitäisi olla käytössä maanantaista perjantaihin niin, että vedet vaihdetaan tiistain ja keskiviikon välissä. Käytännössä allas on nyt käytössä vain päivän, ennen kuin vedet joudutaan ottamaan pois.

”Olisi hirveän kiva jos se olisi tässä pidempään kuin yhden päivän. Joudumme ottamaan veden pois, kun tulemme töihin ja huomaamme altaan olevan törkyinen. Ei siellä kehtaa kenenkään lapsia uittaa.”

Allas on ehtinyt olla tänä kesänä vain yksittäisiä päivä auki.

Ongelma on tuttu aiemmilta kesiltä. Sinivaara muista viime kesältä kuin pari yksittäistä kertaa, jolloin altaan vedet olisi vaihdettu niin kuin on suunniteltu.

”Olemme pohtineet tänä kesänä miten asiaan voisi löytyä ratkaisu mutta meillä työntekijöillä on aika sidotut kädet tässä asiassa sen suhteen mitä voi tehdä.”

Työntekijät vetoavat nyt yhteisöön, jotta asia saataisiin ratkaistuksi. Altaan ympäristöön laitetaan kylttejä, joissa toivotaan sen pysyvän siistinä.

Kontula ei Sinivaaran mukaan ole poikkeus. Hän on aiemmin työskennellyt muissa puistoissa Helsingin alueella, joissa on sama ongelma.

”Helsingissä taitavat olla altaat vähenemässä päin, koska jos ne liataan, niiden putsaaminen on kallista. Joissain puistoissa on lapsille suihkuja, joiden hyvä puoli on se, etteivät ne likaannu yhtä helposti”, hän kertoo.

Sinivaaran mielestä olisi sääli, jos altaista jouduttaisiin luopumaan, sillä ne ovat perinteinen osa montaa puistoa.

”Perheet ovat oikein iloisia puiston altaasta, koska vastaavia ei Kontulassa ole. He tykkäävät viettää aikaa täällä. Meillä on niin makea piha, että tänne löytävät tiensä puistopiknikille tulijat. On kovassa käytössä muutenkin.

Jokin ratkaisu asiaan täytyy kuitenkin löytää. Yksi vaihtoehto voisi olla että altaissa on vettä vain henkilökunnan ollessa paikalla, mutta sekin olisi Sinivaaran mukaan kallista.

”Uhkana on se, että jossain kohtaa altaaseen ei enää tule vettä. Toivottavasti ei jouduta sellaiseen tilanteeseen.”