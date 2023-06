Main ContentPlaceholder

Helsinki | Ilmiö

Töölöläisen museon oudosta kalasta tuli uskomaton some-hitti Japanissa: ”Melkein itkin, kun näin sen”

Yli 100 miljoonaa ihmistä on nähnyt Twitterissä kuvan leuattomasta kalasta, joka on näytteillä Luonnontieteellisessä museossa Helsingin Töölössä. Valtaisan somesuosion syy on ilmeisesti kalan säälittävyys.

Luonnontieteellisen museon leuaton kala niittää somesuosiota Japanissa.