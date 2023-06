Santtu Hakasalo valmistui poikkeus­vuosien jälkeen, mutta hän ei halua valittaa: ”Jos asiat on näin, niin auttaako kitinä”

Touko- ja kesäkuu ovat Helsingin yliopistolla valmistujaisjuhlien aikaa. Viralliset valmistujaisseremoniat ovat koruttomia tapahtumia verrattuna monien muiden maiden vastaaviin.

Helsingin Kluuvissa sijaitsevan Metsätalon ala-aulassa on pöydällä pieniä hopeisia pinssejä muovitaskussa sekä kuulakärkikyniä.

Ne ovat yliopiston lahjoja valmistuneille. Keskiviikkona vietetään farmasian tiedekunnan valmistujaisjuhlaa, ja paikalle on ilmoittautunut 31 farmaseutiksi, proviisoriksi tai erikoisproviisoriksi valmistuvaa.

Metsätalon sali 1:ssä tulee olemaan väljää, sillä salissa olisi paikkoja huomattavasti suuremmalle määrälle ihmisiä. Monet eivät kuitenkaan saavu viralliseen valmistujaisjuhlaan, sillä todistuksen voi hakea ilman erillistä seremoniaakin.

Valmistuneille oli Metsätalolla tarjolla alumnipinssi ja kuulakärkikyniä.

Myöskään vanhempia tai valmistuneiden sukulaisia ei juuri näy. Poikkeuksen muodostavat muutamat ulkomaalaiset opiskelijat, joiden perhe on saapunut paikalle kotimaasta hyvinkin pitkien matkojen takaa.

Farmaseutiksi valmistuva Santtu Hakasalo, 26, nauraa, kun kysyn, onko hän pyytänyt vanhempiaan paikalle.

”En!” hän sanoo.

”Olishan se ollut tosi nättiä saada kunnon juhlat. Meidän vuosikurssilaiset ovat todella yhteen hitsautunut porukka. Jos valmistujaiset järjestettäisiin vaikka lauantaina tai sunnuntaina eikä keskiviikkona alkuiltapäivästä, niin ihmisillä olisi edes mahdollisuus päästä paikalle.”

Hakasalo ei ymmärrä myöskään paperisia tutkintotodistuksia.

”Just puhuttiin kavereiden kanssa, että mitä niille tekee. Voisi vaan heittää roskiin, kun ei sitä todistusta kukaan kysele missään.”

Hakasalo aloitti opintonsa vuonna 2020 eli pahimman koronaeristyksen aikaan. Hän kertoo käyneensä opintojensa aikana kahdella tai kolmella lähiluennolla. Salitenttejä hän ei ole tehnyt yhtäkään, eli tentitkin on suoritettu etänä.

Oliko se raskasta?

”Ymmärrän, että se on ollut todella kuormittavaa monille – varsinkin, jos on muuttanut muualta, eikä ole päässyt tutustumaan uusiin ihmisiin vaan on vain viettänyt aikaa jossain Vallilan 20 neliön itsemurhayksiössä”, Hakasalo aloittaa.

”Mutta mä olen itse vanhan liiton äijä. Ja aika kovapäinen. Mä olen ollut silleen että, jos asiat on näin, niin auttaako kitinä. En halua velloa itsesäälissä vaan ratkaista ongelmat.”

Hakasalo korostaa, että koska hän kotoisin Tuusulasta, ystäviä on pääkaupunkiseudulla on vanhastaan. Se on tietenkin auttanut huomattavasti.

Fariba Alizada, 24, (vas.) ja Hilma Kosunen, 22, olivat saapuneet valmistujaisjuhlaan Metsätalolle.

Hakasalo suhtautuu valmistumiseensa mutkattomasti. Hän on työskennellyt jo vuodesta 2021 Yliopiston apteekin Töölön toimipisteessä ja aikoo jatkaa opintoja proviisoriksi.

”Sillä on toki merkitystä, että nyt kun olen valmistunut, saan proviisoriharjoittelijan palkkaa. Eli tuntipalkka on noin 20 euroa.”

Alan työnäkymät ovat Hakasalon mukaan erinomaiset. Töitä riittää, ja myös vuokratyöfirmat kosiskelevat farmaseutteja koko ajan töihin tarjoamalla räätälöityjä työvuoroja ja vakipaikkaa parempia työehtoja.

Opintojen aikana vuokratyöfirmat ovat Hakasalon mukaan rahoittaneet esimerkiksi sitsejä.

Aiotko apteekkariksi?

”Nykypäivän lainsäädäntö ohjaa siihen, että apteekkarien kulta-ajat ovat ohi. Hintalautakunta esimerkiksi määrää tiettyjen lääkkeiden viitehinnat. Tällä alalla on paljon muitakin vaihtoehtoja, kuten lääketeollisuus ja virkamiestyöt.”

Kello lyö 13, ja valmistujaisjuhla alkaa. Savolaisen osakunnan laulajat asettuvat salin etuosaan. Heidän takanaan pöydällä on punaisia ruusuja.

Gaudeamus igitur...

Tilaisuus on melko koruton, mutta siinä on silti jotain koskettavaa. Tämän huomioi myös farmasian tiedekunnan dekaani Jari Yli-Kauhaluoma, joka pitää valmistuville puheen.

”Teidän suorituksenne on ainutlaatuinen, sillä suorititte tutkintonne maailmanlaajuisen pandemian aikana”, hän sanoo.

Kun Hakasalon nimi mainitaan, hän kävelee salin eteen hakemaan ruusun. Sen enempää Hakasalo ei aio tänään juhlia.

”Menen tästä töihin.”