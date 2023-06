Haagan Alppiruusupuiston kukkaloisto on saanut ihmiset liikkeelle. Värikästä näkyä on hyödynnetty muun muassa tankotanssikuvauksissa.

Haagan Alppiruusupuistoon on ollut tällä viikolla tunkua. Puisto on ollut monena päivänä tupaten täynnä väkeä.

Syy tungokseen on se, että Alppiruusupuiston kukinnassa on meneillään hienoimmat hetket. Jos kuivuus ei kuihduta kukkaloistoa, se jatkunee liikelaitos Staran piiripuutarhuri Mari Kaunismaan mukaan vielä parisen viikkoa.

Kaunismaa kertoo, että väkeä on ollut tällä viikolla liikkeellä todella paljon, ja yleisöryntäystä on kuvailtu työntekijöiden kesken ”festarimeiningiksi”. Myös myyjiä on Kaunismaan mukaan ollut puistossa poikkeuksellisen paljon.

Kukkaloiston paikan päällä ihailemisen lisäksi sitä on hyödynnetty myös valokuvissa. Puistossa on napattu kukkakuvat, omakuvat, koirakuvat ja perhepotretit.

Valokuvaaja Tiia Jordan piti Alppiruusupuistossa kuvaussession epätavallisemmasta päästä ja ikuisti kukkien keskellä tankotanssijoita.

Jordan kertoo, että hän on käynyt samalla kuvausporukalla kuvaamassa Alppiruusupuistossa jo kolmena kesänä.

”Viime vuonna oltiin kuvaamassa kello viiden aikaan aamulla, tällä kertaa tulimme maanantaina iltapäivällä noin kuudelta.”

Yleensä he pyrkivät Jordanin mukaan välttelemään ruuhka-aikoja, mutta tänä vuonna sopivaa yhteistä aikaa ei hiljaisemmista tunneista löytynyt. Alppiruusupuiston ulkotankokuvauksilla oli siis enemmän katsojia kuin aiempina vuosina.

”Kukathan eivät odota, vaan me mennään niiden mukaan.”

Myös Jordan kertoo huomanneensa, että puistossa oli paljon niin vierailijoita, valokuvaajia kuin erilaisia kioskejakin.

Keskiviikkona Haagan Alppiruusupuistossa oli paljon kukkaloiston ihailijoita.

Jordanin mukaan kuvaukset herättivät jonkin verran mielenkiintoa ja hämmennystä muissa puistovierailijoissa. Hän ymmärtää hämmennyksen, koska noin satakiloinen liikuteltava lavatanko tanssijoineen ei ehkä ole tavanomaisin näky kukkapuistossa.

Suoraa kielteistä palautetta ei hänen mukaansa juurikaan tullut.

”Ymmärrän, jos ihmisiä turhauttaa kiireessä, jos pyydetään odottamaan hetki, kun kuva otetaan. Mutta kuvan ottamiseen menee lopulta tosi lyhyt aika.”

Varsinkin lapsia kiinnosti myös kokeilla tankoa, ja Jordan kertoo, että kuka vaan olisi halutessaan saanut testata sitä kuvausten yhteydessä.