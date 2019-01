Aasiassa elää ihmisiä, jotka eivät ole eläessään nähneet metsää – Nyt heitä houkutellaan samoamaan Hyvinkäälle Metsässä liikkumisen terveysvaikutuksista on puhuttu viime aikoina paljon. Mutta tiesitkö, että sillä, millä tavalla siellä liikut, on merkitystä? Hyvinkään kaupunki on selvittänyt, että ohjatulla metsässä liikkumisella saa kaikista parhaimmat hyödyt.