Hyvinkää

Papit pakenevat sädesieniongelmaa NesToriin – Hyvinkään seurakunnan uusien tilojen nimessä on historian havina

Siitä olisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nimi on

Oikaisu 31.1.2018 klo 16.19: Kirkonmäen työtilat eivät ole kokonaan käyttökiellossa, ainoastaan osa niistä.

voinut tulla myös Kala, Vyyhti, Jupakka, Elämän suola, Suokko tai vaikkapa Kirkkola. Lukuisista ehdotuksista valikoitui kuitenkin kirkkoneuvoston äänestyksessä keskiviikkona Nestorin kulma, joka vielä hiottiin lopulliseen muotoon NesTori.Kelan talossa sijaitsevasta NesTorista tulee Hyvinkään seurakunnan kirkon palvelujen uusi koti. Tiloihin siirtyy helmikuussa muun muassa diakonia, lapsi- ja perhetyö sekä papit. Syy muuttoon on sädesieniongelma, jonka seurauksena osa Kirkonmäen työtiloista on käyttökiellossa.seurakunnan julistaman kaikille avoimen nimikilpailun tulos. Ehdotuksia uudeksi nimeksi sai antaa Hyvinkään seurakunnan Facebook-sivuilla noin viikon verran. Osallistumisaikaa oli 28.1. asti.Vaikka nimi on uusi, siinä piilee myös jotain vanhaa. Kelan talon ja kauppakeskus Willan välissä oleva aukio nimettiin aikoinaan Hyvinkään kaupungin toimesta Nestorin aukioksi suntiona toimineen filosofi Esa Saarisen isoisän Nestori Saarisen mukaan.Diakonian osoite on muuton jälkeen Suokatu 6. Muut palvelut löytää jatkossa aukion puolelta osoitteessa Oikokuja 2 A 12.