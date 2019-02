Hyvinkää

Hilla Lehtimäki ylsi pin-upin huippufinaaliin Las Vegasiin – mukaansa hän ottaa kaksi avustajaansa, sillä häne

Satojen naisten

Kahdestatoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finalistien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kenelle tahansa on vaikeaa menestyä pin-up-mallina, mutta minulle vielä astetta vaikeampaa vammani vuoksi.”

Lehtimäki

Rakkaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy