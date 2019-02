Hyvinkää

Kaija ja Ilkka Erkkilä laskevat keränneensä maasta yli 757 000 tupakantumppia – ”Rannat ja maasto ovat täynnä

Seitsemän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Luvut antavat syvyyttä ja myös motivoivat meitä.”

Se

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvinkäällä

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Tumpit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tumppien

Kun

Moni

Kerättyjen

”Yksi ihminen voi synnyttää muutoksen ja jokaisen tulisi yrittää”

Erkkilät