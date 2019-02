Hyvinkää

”Olenko tarpeeksi hyvä?” – Petri Makkonen on voittanut lajissaan liki kaiken, mutta epävarmuutta mestarikaan e

Petri Makkonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maaliskuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Maailman taso on tällä hetkellä todella kova, joten pienetkin asiat ratkaisevat.”

Joukkuelajeissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkän

”Se euforian tunne, joka tulee, kun on tehnyt monta päivää duunia ja antanut kaikkensa ja voittaa kisan. Sitä ei voi rahalla ostaa.”

tähtää biljardikepillä valkoiseen palloon kasvoillaan keskittynyt ilme. Edessä olevat 15 palloa muodostavat värikkään kolmion. Yksi kerrallaan ne rullaavat mitä mutkikkaimpia reittejä pöydän reunoilla oleviin pusseihin.Täällä Mustassa kasissa, entisessä Hyvinkään biljardisalissa, Makkonen tutustui biljardin maailmaan ensimmäistä kertaa ollessaan 14-vuotias.”Jäin koukkuun lajiin ja kehityin nopeasti. Kun vuonna 2006 voitin ensimmäisen junioreiden Euroopan mestaruuteni, tajusin tämän olevan se, mitä haluan tehdä työkseni.”Makkonen lähtee Gibraltarille edustamaan Suomea World Pool Masters -turnaukseen. Se on poolbiljardin isoimpia ja arvostetuimpia kisoja, joihin pääsee osallistumaan ainoastaan kutsusta. Mukaan pyydetyt 24 pelaajaa edustavat poolbiljardin eliittiä.Vaikka Makkonen on viime aikoina pärjännyt kisoissa hyvin, hän myöntää kutsun tulleen yllätyksenä.”Tällä hetkellä maailmassa on niin paljon todella hyviä pelaajia, ja World Pool Masters -turnaukseen pääsee kuitenkin vain 24 pelaajaa. Hyviä pelaajia jää väkisinkin ilman kutsua.”Makkonen laskee kutsun saamisen yhdeksi tähänastisen uransa kohokohdaksi.”Koska vain parhaat pelaajat kutsutaan, kutsun saaminen on jo itsessään iso juttu. Itseään voi vähän taputtaa selkään, että jotain on tehnyt oikein.”oman joukkueen jäsenten kanssa voi jutella ja saada palautetta. Poolbiljardissa pelaaja on aivan yksin omien ajatustensa kanssa.”Tässä lajissa penkki on hyvin yksinäinen. Ei ole ketään, jonka silmiin voisi pelin aikana katsoa. Välillä siinä herää ajatus, olenko tarpeeksi hyvä. Kutsu kisoihin on konkreettinen palaute siitä, että minut on huomattu ja että kuulun maailman poolbiljardin kärkeen. Totta kai siitä tulee hyvä fiilis.”Kisoihin Makkonen lähtee odottavaisin mielin voiton kiilto silmissä.”Peli on hyvällä mallissa, eikä turnauksessa ole kuin 24 pelaajaa, joten ei tarvitse voittaa monta peliä voittaakseen koko kisan. Mutta maailman taso on tällä hetkellä todella kova, joten pienetkin asiat ratkaisevat.”Ennen Makkosta ainoastaan yksi suomalainen on päässyt World Pool Masterseihin: moninkertainen poolbiljardin mestari Mika Immonen https://www.hs.fi/haku/?query=mika+immonen poolbiljardiuran tehneelle Makkoselle on nykyään harvinaista herkkua osallistua ensimmäistä kertaa uuteen turnaukseen.”Maailmassa ei ole monta kisaa, joissa en olisi käynyt. Jännittää, mutta hyvällä tavalla.”Makkonen on Suomen kaikkien aikojen menestyneimpiä poolbiljardin pelaajia. Hän on voittanut lukuisia arvokisamitaleja, joihin mahtuu Euroopan, Pohjoismaiden ja Suomen mestaruuksia.Ensimmäisiin ulkomaankisoihin Makkonen pääsi jo 16-vuotiaana. Nykyään hän viettää lähes puolet vuoden päivistä ulkomailla ja poolbiljardi on vienyt hänet lähes joka puolelle maailmaa.

Laji vaatii paljon keskittymistä ja vakaata mieltä. Miten kaikki matkat ja aika-erot vaikuttavat pelaamiseesi?

Vaikka

”Olen ollut onnekas, sillä jetlag ei ole ikinä vaivannut minua mitenkään älyttömästi. Lajissa näkee paljon pelaajia, joille aikaero ottaa koville. Onneksi minuun sillä ei ole ollut suurta vaikutusta. Pyrin kuitenkin saapumaan kohteeseen päivä tai pari ennen kisoja, jotta ehtii tottua aikaeroon.”Makkonen on pelannut poolbiljardia jo selvästi yli 15 vuotta, rakkaus lajiin ei ole hiipunut.”Aina on kivaa, jos voi tehdä omasta harrastuksesta ammatin. Tämä on siitä hyvä laji, että voi jatkuvasti oppia paremmaksi. Pelaajana ei ole koskaan täydellinen ja voi aina haastaa itseään uudella tavalla.”Toki tyydytystä saa myös voittamisesta.”Se euforian tunne, kun on tehnyt monta päivää duunia ja antanut kaikkensa ja voittaa kisan, sitä ei voi rahalla ostaa. Se, että olet sen oikeasti ansainnut, on paras palkinto.”