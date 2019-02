Hyvinkää

Viisi senttiä viskiä 345 eurolla – Ainutlaatuinen maisteluilta Hyvinkäällä täyttyi hetkessä

Tänä

Harvinaisella

Tavallisesti

”En usko että tämän parempaa tilaisuutta tulee ihan heti. Odotukset ovat todella korkeat. Mukana on kuitenkin yli 40-vuotiaita viskejä.”

Viskiä

Laakso

Tällä

”Olemme toki satsanneet paljon rahaa aikaisemmin, mutta tämä on jo ihan uusissa sfääreissä.”

Ravintola Crafters

Tilaisuus

Ne