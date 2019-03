Hyvinkää

Kiertoliittymään ilmestyi riippuva kontti Hyvinkäällä: ”Eikö siinä voisi roikkua jotain vähän pienempää?”

Jättikokoinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvinkääläisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ainahan keskustelua tulee, etenkin kun kaupunki tekee jonkun yrityksen kanssa yhteistyötä. Silloin palautetta tulee paljon herkemmin.”

Hyvinkään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asiakirjassa