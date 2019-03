Hyvinkää

Sairaalan työmaalla porattiin ja piikattiin samaan aikaan, kun seinän takana tehtiin tuhansia vaativia leikkau

Talotekniikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peab on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusia leikkaussaleja

puhtausluokkavaatimuksineen ja kokonaisuutta ohjaavine automaatioineen on työmaiden ammattilaisille tuttua muustakin kuin sairaalarakentamisesta. Sairaaloita tehtäessä tekniikan vaikeusaste kuitenkin nousee sen takia, että talotekniikka on sovitettava yhteen mutkikkaan sairaalatekniikan kanssa.”Juuri tämä yhteensovittaminen on ollut tämän maaliskuussa tilaajalle luovutettavan urakan suurin ponnistus. Välittömimmin tämä on vaikuttanut taloteknisten sivu-urakoitsijoiden töihin. Me kuitenkin olemme pää­urakoitsijana vastuussa kokonaisuuden laadusta ja aikataulussa pysymisestä. Nyt yli puolitoistavuotinen työmaa on sovitusti melkein maalissa”, Hyvinkään sairaalan leikkausosastotyömaan vastaava työnjohtajaPeabilta sanoo.Vaikka nyt valmistuva leikkausosasto onkin uudisrakennus, työmaan on pitänyt koko ajan ottaa huomioon viereisen vanhan sairaalan toiminta. Leikkaussali on miellettävissä myös vanhan sairaalan laajennukseksi, koska rakennusten rungot yhdistyvät. Tästä syystä työmaan alussa oli tehtävä myös jonkin verran purkutöitä.”Työmaalla oli porattava ja piikattava ja näitä töitä teh­täessä on aina muistettava, että seinän takana on sairaala. Työmaan aikana vanhoissa leikkaussaleissa työmaan välittömässä läheisyydessä tehtiin noin 5 000 operaatiota. Saamamme tiedon mukaan yhdenkään niistä aikana toimintoihin ei aiheutunut työmaan taholta häiriötä”, Peabin työpäällikkötoteaa.urakoinut Hyvinkään sairaalamäeksi kutsutulla tontilla yhtäjaksoisesti jo kolme vuotta. Ensimmäinen erillinen urakka sisälsi uuden, H-sairaalaksi nimetyn rakennuksen. Se valmistui viime syyskuussa yli kaksi vuotta kestäneiden työmaatöiden jälkeen.”Tässä uudessa tarjouskilpailulla voitetussa urakassa on kieltämättä ollut etu, että tontti ja talon toimintatavat ovat käyneet tutuiksi. H-sairaala oli siinä mielessä kuitenkin helpompi, että se sijaitsee erillään vanhasta toimivasta kiinteistöstä”, Laapio kertoo.Hyvinkään sairaala tarjoaa H-sairaalan valmistuttua hoitopalveluja yhteensä 40 lääketieteen erikoisalalla, joista kuudella keskeytyksettömästi. H-sairaalan rakentamisen yhteydessä työmaalla oli louhittava, ja sille asetetut tärinärajat olivat tavallista tiukemmat erityisesti vanhassa sairaalassa käytettävien herkkien laitteiden toiminnan varmistamiseksi.Vanhan sairaalan kylkeen valmistuvaa leikkaussali­osastoa rakennettaessa tärinärajoja oli seurattava tarkoin lähinnä purku- ja ponttaustöiden aikana. Purkutöitä oli tehtävä vain noin sadan neliömetrin alueella, ja ne oli ajoitettava tarkasti seinäntakaisen sairaalatoiminnan ehdoilla.Toinen tärinää aiheuttava työvaihe oli Titan-mikropaalujen asentaminen hissikuilusyvennykseen. Paaluja tarvittiin, koska hiekkavoittoinen pohjamaa olisi muuten valunut syvennykseen.”Tämä oli odotettavissa Hyvinkään maaperän tuntevalle. Pohjamaa oli kaiken kaikkiaan kyllä helppo. Runko sen sijaan oli varsin vaativa rakennettava, lähinnä sen epäsäännöllisen muodon takia. Siksi paikallavalettu runkorakenne oli luonteva ratkaisu”, Korpela toteaa.valmistunut H-sairaala oli rakennusteknisesti vaativa, mutta talo- ja sairaalatekniikaltaan se oli kevyempi kuin maaliskuussa valmistuva uusi leikkaus­osasto.”Kuvaavaa on erilaisten sähkö- ja automaatiopisteiden määrä. Niitä on molemmissa rakennuksissa yhtä paljon, vaikka leikkausosastossa on lattiapinta-alaa vain noin kolmannes H-sairaalaan verrattuna”, Korpela vertaa.Sähkötöiden työläys selittyy pääosin sairaalatekniikan runsaudella, mutta myös esimerkiksi valaistusratkaisut poikkeavat totutusta. Uutta on se, että valaistus perustuu kauttaaltaan yksilöllisen säädettävyyden mahdollistavaan Dali-ohjaukseen. Tämä sekä parantaa energiatehokkuutta että tekee valaistuksesta juuri oikeanlaisen kulloiseenkin tilanteeseen.Oma lukunsa on kaikissa leikkaussairaaloissa tarvittava sairaalakaasu. Se kuuluu talotekniseen infrastruktuuriin, jota tarvitaan leikkauksissa. Leikkausten onnistumiseksi on tietenkin huolehdittava myös tilojen puhtaudesta: Peabin valmistuvassa urakassa puhtausluokka on P1 eli tiukin.”Nämä ovat perusasioita kaikissa sairaanhoitopiirimme rakennushankkeissa. Hyvinkään sairaalan uuden leikkausosastourakan tekee erityiseksi leikkaussalien poikkeuksellisen vaativa tekniikka”, HUS-Kiinteistöjen projektipäällikkökiteyttää.rakennettiin urakan aikana yhteensä kymmenen. Lisäksi vanhan leikkausosaston alun perin 13 salista kolme jää käyttöön. Kutakin leikkaussalia palvelee oma iv-kone. Kaikkea talotekniikkaa ohjaa ja sairaalatekniikkaan sovittaa automaatio, jonka testaamiseen kaikissa kuviteltavissa olevissa tilanteissa työmaa on käyttänyt aikaa pitkälti toista kuukautta.Samaan aikaan oli vielä tehtävä rakennusteknisiä viimeistelyjä, jotka aiheutuivat viimehetkisistä, joskin vähäisistä muutoksista talotekniikassa. Maaliskuun lopussa kaiken kuitenkin pitäisi olla valmista.Pitkäksi aikaa rakentaminen Sairaalamäellä ei kuitenkaan taukoa. Kiinteistöpäällikkömukaan HUS jatkaa Hyvinkään sairaalan peruskorjausta lähivuosina A-rakennuksen kahden osaston ja julkisivun peruskorjauksilla. Oli sote silloin valmis tai ei, Hyvinkään sairaalassa on ainakin valmistauduttu tulevaan hyvin. Samojen vierekkäisten kattojen alta löytyvät sekä perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon palvelut että sosiaalipalvelut.