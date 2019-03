Anu Reuna odotti vapaata parkkipaikkaa sairaalan edessä 35 minuuttia, ”Narinaa on silloin tällöin ollut”, vastaa kaupunki Hyvinkään sairaalan pysäköintiongelmaan on luvassa helpotusta kun leikkaussalilaajennusurakka saadaan päätökseen. Tällä hetkellä käytössä on 1 100 pysäköintipaikkaa, mutta ne eivät tunnu riittävän. Autoja pysäköidään välillä jopa metsään, jos vapaata paikkaa ei löydy.