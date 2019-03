Hyvinkää

Sopiva yhdistelmä tekniikan harjoitusta ja leikkimielistä pelaamista pitää Biliskoulun oppilaiden mielenkiinto

Tiistai-iltana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virtaranta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peltonen

”Täällä on kiva kun pääsee myös pelaamaan, siitä inspiroituu aina uudelleen.”

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Biliskoulussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palviaisen

Biliskoulu