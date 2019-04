Hyvinkää

Suomen parhaat elvyttäjät ovat Hyvinkään sairaalassa

HUS Hyvinkää Akuutti

on Suomen paras elvytystiimi. HUS Hyvinkää Akuutti voitti Suomen Elvytysneuvoston tämän vuoden elvytyskilpailun Mikkelissä viime viikon perjantaina.Kilpailussa elvytettiin aikuinen Euroopan Elvytysneuvoston ohjeiden mukaan. Arvosteluun vaikutti muun muassa nuken antama palaute elvytyksen laadusta, esimerkiksi se, kuinka pitkään nukke oli ilman paineluelvytystä.HUS Hyvinkää edustaa Suomea Euroopan Elvytysneuvoston elvytyskilpailussa syksyllä Slovenian Ljubljanassa.Suomen Elvytysneuvosto ry on elvytyksen asiantuntijoista koostuva yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää sydänpysähdyspotilaan elvytystä ja tehdä sitä tunnetuksi.