Hyvinkää

Maksaisitko 4 500 euroa vanhasta vinyylilevystä? Hyvinkäällä järjestetään lauantaina valtavat levymessut

Tällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vannoutuneimmat

”Lähes kliseinen fakta on se, että progressiivinen rock on keräilyn kärkiteemoja”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvinkään levymessut järjestetään lauantaina 4.5. klo 11–16 Hyvinkään Villatehtaan suurhallissa Kankurinkadulla 4-6.