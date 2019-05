Hyvinkää

Bloggaaja Natalia Salmela palkattiin asumaan kuukaudeksi Hyvinkäälle – Kaupunki antaa käyttöön 90 neliön asunn

Jo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvinkään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helatorstaina