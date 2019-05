Hyvinkää

150 autonrotteloa valmistautuu kiitämään halki Suomen – Rikkaiden Gumball 3000 -kilpailun Suomi-versio on alle

”Olemme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gumball 3000

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Haastatteluun

”On autoja, joiden katolle on rakennettu terasseja ja sellaisia, joissa on sauna, jopa vessakin oli yhdessä autossa”

”Yhteishenki on helkkarin hyvä! Jos joku jää tienvarteen, toiset auttavat.”

Sekä