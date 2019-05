Hyvinkää

Aseman koulun kosteusvauriot korjataan kesän aikana

Aseman koulussa on kosteusvaurioita ja rakennus on korjattava. Havainnot ilmenevät koulun sisäilmatutkimuksista, joiden tuloksia esiteltiin viime viikon lopulla oppilaiden huoltajille ja opettajille.Tulosten perusteella Aseman koulussa on myös riittämätön ilmanvaihto. Heikon ilmanvaihdon vuoksi hiilidioksidipitoisuus rakennuksessa on ajoittain koholla, mutta ei ylitä toimenpiderajaa, todetaan raportissa.Hyvinkää aikoo korjata kesän aikana rakennuksen esiopetustilat sekä parvekeseinän ympäristössä havaitut kosteusvauriot. Kaupungin terveystarkastaja seuraa korjausten vaikutuksia syksyn aikana.terveystarkastaja toteaa tiedotteessa, että Aseman koulussa olisi suositeltavaa tuulettaa luokkahuoneet kaikilla välitunneilla ilmanlaadun parantamiseksi.