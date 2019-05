Hyvinkää

vuonna 2014 Riihimäellä sijaitsevalla omakotitaloalueella koettiin kauhun hetkiä, kun sekavan oloinen, verinen mies riehui pihalla puukko kädessä.Mies pyrki yhteen omakotitaloon sisään muun muassa iskemällä puukkoa ulko-oveen useita kertoja. Hän myös iski puukolla ikkunan ja sälekaihtimet rikki. Asukas pakeni naapuriin, jonne mies seurasi edelleen puukko kädessä.Naapurin pihalla ulkona olleet alle kouluikäiset lapset ja heidän äitinsä pääsivät taloon turvaan, mutta pihalla mies jäi jahtaamaan isää, joka samalla soitti hätäkeskukseen. Mies myös pyrki sisälle taloon, mutta äiti sai yhdessä appiukkonsa kanssa pidettyä oven kiinni.käräjäoikeudessa mies sai kuuden kuukauden vankeustuomion törkeästä kotirauhan rikkomisesta. Hänet määrättiin myös maksamaan korvauksia asianomistajille.Mies myönsi, että oli menetellyt asianomistajien kuvailemalla tavalla. Hän kuitenkin valitti saamasta tuomiostaan, vedoten siihen, että rangaistus on liian ankara. Hänen mielestään tekoa ei voida pitää törkeänä, sillä hänen tarkoituksensa ei ollut uhkailla tai pahoinpidellä kummankaan talon asukkaita. Mies kertoi toimineensa pakkotilassa ja paniikissa, sillä hänen mukaansa häntä ajettiin tapahtumahetkellä takaa. Hänen tarkoituksensa oli vain hakea apua asianomistajilta.Asianomistajien mukaan mies ei kuitenkaan missään vaiheessa kertonut, että häntä ajetaan takaa. He eivät myöskään tapahtumahetkenä nähneet muita henkilöitä.Helsingin hovioikeus on päättänyt, että valitus hylätään ja Hyvinkään käräjäoikeuden antama tuomio pysyy. Hovioikeuden mukaan ei voida katsoa, että mies olisi toiminut pakkotilassa.