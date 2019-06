Hyvinkää

Nuorten järjestämässä Hypecon-tapahtumassa saattaa nähdä Nuuskamuikkusen ja Darth Vaderin samassa tilassa

Järjestelyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä

”Vaikka nuorten järjestämiä tapahtumia on toki jonkin verran, on harvinaista, että niistä tulee näin menestyneitä.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hypecon järjestetään Hyvinkään Villatehtaalla osoitteessa Kankurinkatu 4-6 lauantaina 8.6. klo 10–22. Tapahtumaan on vapaa pääsy.