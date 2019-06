Hyvinkää

Hyvinkäälle laskeutunut satelliitti katosi: ”Johtava ajatus on, että joku on sen napannut mukaansa”

Tiistaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kitsat-satelliitin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy