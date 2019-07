Hyvinkää

Kun Päivi Lindberg kurvaa paikalle Morris Mini Pick Up:lla, huomio on taattu: ”Tämä auto toimii vähän niin kui

Voiko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.keski-uusimaa.fi/artikkeli/768055-maailman-pienin-kirjastoauto-piipahti-jarvenpaassa-voiko-tuolla-oikeasti-ajaa