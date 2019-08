Marja Eerolan lapsen haudalta vietiin pehmopupuperhe: ”Pupuperheellä on suurta tunnearvoa, siinä on meidän perheemme edustettuna” Marja Eerolan tyttären haudalta Puolimatkan hautausmaalla vietiin lyhty, jonka sisällä on pupuperhe. Haudoilta häviää välillä esineitä, mutta seurakunnan mukaan ne ovat yksittäisiä tapauksia.