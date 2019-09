Hyvinkää

toukokuun ja joulukuun välisenä aikana mies käytti alle 16-vuotiasta lasta toistuvasti törkeästi hyväkseen. Tekohetkellä mies on ollut hieman alle 50-vuotias.Käräjäoikeus on määrännyt, että tuomio pidetään salassa. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden Hyvinkään kanslian laatimassa julkisessa selosteessa kerrotaan, että mies on ollut sukupuoliyhteydessä lapsen kanssa useita kertoja. Hän on myös tehnyt lapselle muita seksuaalisia tekoja, jotka ovat vahingoittaneet lapsen kehitystä.”Tekoa on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä ottaen muun ohella huomioon sukupuoliyhteyksien ja osatekojen suuri lukumäärä, osapuolten ikäero, teon pitkäkestoisuus ja sukupuoliyhteyksien suojaamattomuus”, kerrotaan selosteessa.on kiistänyt syytteen. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi vastaanotetun näytön perusteella, ettei miehen syyllisyydestä jää järkevää epäilystä.Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi aikaisemmin tässä kuussa tuomion asiassa. Mies tuomittiin lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä 3,5 vuoden vankeustuomioon. Passituspaikaksi on määrätty Jokelan vankila.Tämän lisäksi mies tuomittiin maksamaan lapselle yhteensä 10 500 euroa muun muassa kivusta ja kärsimyksestä sekä 5 000 euroa teoista aiheutuneesta mielenterveyden häiriöstä. Miehen tulee myös korvata lapsen 6 500 euron oikeudenkäyntikulut.Mies on valittanut tuomiostaan määräaikaan mennessä.HS ei paljasta tuomitun nimeä, koska se saattaisi paljastaa uhrin henkilöllisyyden.