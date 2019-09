Hyvinkää

Suomen kouluissa ramppaa kansainvälisiä vierailuryhmiä jo sitä tahtia, että vierailuista on alettu ottaa maksu

Mikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansainväliset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne

Eri

Oppilaiden